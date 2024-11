Desesperada búsqueda de un jubilado en La Pampa: dejó una carta, salió a caminar y jamás regresó

El rastrillaje policial del jubilado desaparecido en La Pampa

“Ofe, me voy a caminar. Son las 4″. Ese fue el último mensaje que escribió y, con su seudónimo “Patito”, firmó César Calluqueo, el vecino de General Acha que salió a hacer a pie su recorrido habitual por la ciudad y jamás regresó.

El mensaje en manuscrito, dirigido a su esposa, ya tiene 13 días, el tiempo que lleva la búsqueda de este jubilado de 74 años que padece mal de Alzheimer (se encuentra bajo tratamiento médico) y cuyo paradero actual es un misterio. “La búsqueda la seguimos haciendo nosotros, los familiares. Ahora llegó un rescatista -de Cutral Co- así que estamos trabajando con él. La Policía abandonó el rastrillaje, no lo van a buscar más”, dijo a TN Yamila, nieta del hombre extraviado, con respecto al operativo en el que intervinieron agentes de la Policía de La Pampa, perros de búsqueda, bomberos, Gendarmería y vecinos que ofrecieron su ayuda desinteresada.

Según fuentes policiales, los rastrillajes se realizaron en el camino vecinal de Gamay y la Ruta Provincial 9 e incluyeron a fincas antiguas como La Carbonera, Tajamares, El Embudo, El Escondido y La Bonanza, además de lagunas y campos.

Según comentó su hijo a TN, también llamado César, “desde el último fin de semana -antes de su desaparición- mi papá no tomó la medicación porque cuando fue a retirar sus remedios, la receta estaba vencida y necesitaba una nueva. Los psicólogos nos dijeron que pudo haber tenido alucinaciones”, comentó como eventual indicio causal del reciente extravío. Por su parte, la mujer afirmó que su abuelo hacía siempre el mismo recorrido y que, debido a su condición mental, solo una vez se desorientó. “Rápidamente pidió ayuda porque siempre recordaba su dirección. Es un pueblo chico, acá nos conocemos todos, nunca le pasó algo así”, se lamentó su nieta.

El hombre extraviado acompañado por uno de sus hijos durante su caminata habitual (TN)

Las teorías que manejan su familia se enfocan, principalmente, en una bifurcación del camino. Y que por allí no circulaba con frecuencia. “Las cámaras de seguridad pudieron registrarlo por última vez a unos seis kilómetros de su casa, en un lugar al que normalmente no iba. En el rastrillaje que se realizó allí vieron huellas de las alpargatas que tenía puestas ese día”, señaló César hijo a TN.

“En esa zona es más de monte, de campo”, afirmó Yamila y dijo que un sector del trayecto, donde se lo vio por última vez, sospecha que lo haya “levantado algún camionero” porque, según ella, vehículos de gran porte transitan por esa zona. “Es un camino con muchas espinas”, completó el hijo del hombre.

Un factor que también sostiene la hipótesis de Yamila es que ”apenas mi abuela nos avisó que él no volvía, salimos a buscarlo con mi mamá, no habrá pasado más de una hora, no es que lo intentamos encontrar varias horas después”. Mientras tanto, hoy el foco está en cuidar a la esposa de César, presa de la preocupación. “A veces, uno destina tiempo para otras cosas, pero no para lo importante, yo quería que lo conozcan a mi viejo”, se lamentó el hijo en otra entrevista con el diario de Río Negro. Su padre, según el medio rionegrino, es descendiente de Rosa, una centenaria araucana que vivió en Vista Alegre, Neuquén.

Su familia comunicó que César es delgado, tiene pelo blanco corto, mide 1.70 y no tiene tatuajes ni aros. Cuando fue visto por última vez, vestía una remera blanca lista, jogging azul, alpargatas azules, gorra negra y lentes claros. Ante cualquier información sobre su paradero comunicarse al 2345515378.