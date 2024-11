La breve vida y el interés por los milagros argentinos de Carlo Acutis, el “influencer de la fe”, que será declarado santo en 2025

Carlo Acutis falleció en Italia el 12 de octubre de 2006. Desde el 6 de abril de 2019, sus restos reposan en el Santuario del Despojo de Asís, según su deseo, debido a su amor por San Francisco

Carlo Acutis es conocido como el Santo Patrón de Internet por su habilidad para usar la tecnología en la difusión de la fe católica. A lo largo de su corta vida, este joven italiano se dedicó a investigar los principales Milagros Eucarísticos ocurridos en distintas partes del mundo. Su fascinación por estas manifestaciones era tal que planeaba viajar a Buenos Aires para conocer más sobre el Milagro Eucarístico de la parroquia de Santa María. Sin embargo, murió a los 15 años y no pudo realizar este viaje. Antes de su fallecimiento, Carlo había establecido contacto con la Iglesia argentina para profundizar sobre este tema que le apasionaba desde su infancia.

El pasado 23 de mayo se había aprobado un milagro atribuido a la intercesión de Carlos Acutis, que ya es beato desde el 10 de octubre de 2020. Al final de la Audiencia General de ayer, con la plaza San Pedro repleta de fieles bajo una lluvia otoñal, el papa anunció la noticia tan esperada de la canonización de Carlo Acutis. Luego de bromear con algunos niños, expresó: “Quiero decir que el año que viene, en la Jornada de los Adolescentes, canonizaré al Beato Carlo Acutis. Y en la Jornada de la Juventud, canonizaré al beatro Pier Giorgio Frassati”.

Influencer de la Fe

Desde muy joven, Carlo manifestó una profunda devoción por la Eucaristía. Era un adolescente común, que practicaba actividades solidarias, tocaba el saxofón, jugaba al fútbol y disfrutaba de los videojuegos. Su interés por los Milagros Eucarísticos era notable, y a pesar de su corta edad, se convirtió en un experto en informática, con amplios conocimientos en programación, edición de películas y creación de sitios web y periódicos digitales, herramientas que utilizó para difundir su fe católica.

Carlo Acutis falleció en Italia el 12 de octubre de 2006, a los 15 años, a causa de una leucemia diagnosticada solo unas semanas antes de su muerte. Al enterarse de su enfermedad, ofreció sus sufrimientos “al Señor, al Papa y a la Iglesia”. Desde el 6 de abril de 2019, sus restos reposan en el Santuario del Despojo de Asís, según su deseo, debido a su amor por San Francisco. Inicialmente hubo informes de que su cuerpo se encontraba incorrupto, pero finalmente se supo que no fue el caso. No obstante, yace en reposo en una tumba de vidrio, donde puede ser venerado de forma permanente.

La vida de Carlo sigue siendo una fuente de inspiración para jóvenes y adultos en todo el mundo. Ha sido llamado “el influencer de Dios” por su uso de las herramientas digitales con fines espirituales y educativos.

Además, Carlo ha inspirado una serie de iniciativas educativas y religiosas que buscan fusionar la fe con el ámbito digital. Su ejemplo demuestra que una vida de fe sólida puede coexistir con el uso responsable y creativo de la tecnología, ofreciendo un modelo para los jóvenes que desean integrar sus intereses modernos con su espiritualidad. Su legado sigue vivo.

Los milagros eucarísticos argentinos: su gran pasión

Carlo Acutis dedicó una parte importante de su vida a investigar los Milagros Eucarísticos, recopilando información detallada sobre estos extraordinarios eventos. Su pasión por el tema lo llevó a crear un sitio web dedicado exclusivamente a catalogar y compartir esta valiosa colección de historias y testimonios con el mundo.

A los 12 años, Carlo se puso en contacto con la Conferencia Episcopal Argentina, motivado por su interés en los milagros eucarísticos. Solicitó fotos e información para mostrarlas a sus amigos y compañeros de su edad, pues no tenía dudas sobre la autenticidad de estos milagros. En ese momento, expresó su intención de crear una página web que recopilara los milagros eucarísticos.

En la parroquia Santa María de Buenos Aires, se registraron las primeras manifestaciones misteriosas de una hostia sangrante en 1992, seguidas de más eventos en 1994 y 1996. En 1999, a solicitud del entonces Cardenal Bergoglio (actual Papa Francisco), se realizaron estudios científicos que confirmaron que se trataba de tejido de corazón humano vivo.

Se realizaron estudios en dos laboratorios forenses en los Estados Unidos, tomando muestras de las hostias sangrantes de 1992 y 1996. Los análisis, realizados a doble ciego, concluyeron que las muestras contenían tejido de miocardio humano vivo y sangre con glóbulos blancos, lo que indicaba que el tejido estaba vivo. Además, se determinó que el corazón pertenecía a una persona bajo un estrés extremo, con grupo sanguíneo AB, coincidiendo con las características de la Sábana Santa. Desde 1999, el Cardenal Bergoglio permitió que estos eventos se difundieran, y actualmente se narran mensualmente en la parroquia Santa María.

En 2021 llegó a la Argentina una exposición diseñada por Carlo, que ofrecía una rica selección de fotografías y descripciones históricas sobre algunos de los milagros eucarísticos más destacados a lo largo de los siglos, reconocidos por la Iglesia en diversos países. A través de paneles interactivos, los visitantes podían explorar virtualmente los sitios donde ocurrieron estos eventos extraordinarios. La muestra, disponible en varios idiomas, había sido presentada previamente en más de 500 parroquias en Italia y más de 10.000 en el resto del mundo.

Un sueño premonitorio: tu hijo será santo

La madre de Carlo, Antonia Salzano, contó algunos sueños relacionados con su hijo, que al día de hoy se tornan reales. “Hace algunos años, tuve un sueño con Carlo, quien me dijo: ‘Seré beatificado pronto y poco después canonizado’. Cuando se estaba muriendo, la última semana de su vida, soñé con San Francisco de Asís, que es el santo patrono de nuestra familia, y me dijo: ‘Tu hijo, Carlo, morirá muy pronto, pero lo hará siendo considerado muy alto en la Iglesia. Entonces vi a Carlo en una iglesia muy grande, en lo alto, cerca del techo, y no entendí entonces. Por supuesto que ahora sí”, relató Antonia.

Qué es el Jubileo

El Año Jubilar de 2025 es un año especial para la Iglesia católica, en el que los fieles pueden solicitar la indulgencia plenaria, es decir, el perdón de los pecados. Este acontecimiento se celebra cada 25 años y se caracteriza por la apertura de la Puerta Santa en las cuatro basílicas mayores de Roma: San Pedro, San Juan de Letrán, San Pablo extramuros y Santa María la Mayor; la realización de diversos eventos jubilares en el Vaticano y en las diócesis y la rehabilitación de sitios históricos y turísticos.

El tema del Jubileo de 2025 es “Peregrinos de esperanza”. El Papa Francisco ha invitado a mantener encendida la llama de la esperanza y a recuperar la fuerza para mirar al futuro con confianza.

El Jubileo de 2025 se desarrollará en distintos meses con eventos específicos para cada grupo o sector de la sociedad. En abril, el Jubileo de los enfermos, adolescentes y personas con discapacidad. En mayo, el Jubileo de las familias. En junio, el Jubileo de los movimientos comunitarios y asociaciones católicas. En julio, agosto y septiembre, el Jubileo de los jóvenes y el deporte. En noviembre, el Jubileo de los pobres. Y en diciembre, el Jubileo de los prisioneros.