Cesó el alerta amarilla en el AMBA y pronostican nuevas tormentas para este lunes feriado

En el AMBA ya no rige alerta amarilla por tormentas (Foto: Adrián Escandar)

Después de las tormentas que se desarrollaron este domingo en Buenos Aires, cesó la alerta amarilla que regía en la zona. Pero mientras tanto, la advertencia permanece en otras siete provincias por fuertes lluvias y vientos que, en muchos casos, se extenderá hasta este lunes feriado.

De acuerdo a la última actualización del sistema de advertencias del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que fue emitida a las 18.06, actualmente, Jujuy, Salta, Formosa, Chaco, Corrientes y Misiones aún continúan bajo alerta amarilla por tormentas.

En cambio, en la provincia de Santa Cruz todavía rige una alerta amarilla por vientos que abarca una parte pequeña del territorio de la zona costera. Justamente, se trata de la costa de Deseado, Magallanes y de Corpen Aike. En los departamentos mencionados, la advertencia por el fenómeno climático se extenderá hasta este lunes.

“Durante el resto del domingo 17, el área será afectada por vientos del sudoeste, con velocidades entre 50 y 70 km/h, y ráfagas que pueden superar los 90 km/h”, remarcó el organismo a través de su sitio web.

El SMN emitió alertas amarillas para diferentes provincias por tormentas y vientos fuertes para el lunes feriado

A su vez, anticipó la situación que está prevista para el lunes 18. Y aclaró: “Por la noche, la zona costera de la provincia de Santa Cruz será afectada por vientos del sector norte con velocidades entre 50 y 70 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h”.

Ante esta situación, el SMN aconsejó evitar actividades al aire libre, asegurar los elementos que puedan volarse, mantenerse informado por las autoridades; y por último, tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Jujuy, Salta, Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Santa Fe y Corrientes esperan tormentas (Foto: EFE/ Demian Alday Estevez)

Por otra parte, para el feriado se esperan más tormentas que afectarán a diferentes provincias. Muchas de las zonas que se verán perjudicadas, ya presentan una alerta amarilla por el mismo fenómeno. Exactamente, se trata de Jujuy, Salta, Santiago del Estero, Santa Fe y Corrientes. Pero además, todo el territorio de las provincias de Formosa y Chaco están bajo alerta.

En Jujuy, las tormentas se sentirán en las localidades de El Carmen, Ledesma, Palpalá, San Antonio, San Pedro, Santa Bárbara, Valle Grande, la zona baja de Doctor Manuel Belgrano y de Tilcara.

Mientras, en Salta, la alerta rige para General José de San Martín, las yungas de Iruya, Orán y Santa Victoria.

Ante una alerta amarilla por tormentas, el SMN remarca que se trata de fenómenos meteorológicos con "capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”

En tanto, la provincia de Santiago del Estero, que no se veía afectada por la alerta amarilla, registrará tormentas en los departamentos de Figueroa, el oeste de Alberdi, Copo, Moreno y Pellegrini.

Santa Fe tampoco presentaba ninguna advertencia durante este domingo. Sin embargo, las fuertes lluvias llegarán este lunes y alcanzarán las zonas de General Obligado, San Javier y Vera.

Por último, en Corrientes, se esperan tormentas en Concepción, Curuzú Cuatiá, Mercedes, San Roque y Sauce.

Asimismo, para los casos en los que se presentan alertas amarillas, el SMN recomendó permanecer informado, ya que se trata de “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

En este sentido, amplió: “El área será afectada por tormentas, algunas localmente fuertes. Se espera que las mismas estén acompañadas por actividad eléctrica frecuente, caída de granizo, abundante caída de agua en cortos períodos y ráfagas intensas. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 40 y 80 mm, pudiendo ser superados en forma local”.

Es por esto que el organismo brindó una serie de recomendaciones entre las que figuran: no sacar la basura, retirar objetos que impidan que el agua escurra, evitar actividades al aire libre, no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse, no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, estar atento ante la posible caída de granizo, informarse a través de las autoridades y tener siempre lista una mochila de emergencias que contenga linterna, radio, documentos y teléfono.