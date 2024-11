Mar Chiquita: una nena de dos años murió por una isquemia intestinal y sospechan si también fue víctima de leptospirosis

Tatiana Lescano sostiene a su hija, Ernestina Trinidad Moran, cuya muerte aún está siendo investigada

En la localidad de Coronel Vidal, partido de Mar Chiquita, hay incertidumbre alrededor de un brote de leptospirosis que podría haber influido en la muerte de una nena de dos años: Ernestina Trinidad Morán. Su madre, Tatiana Lescano, realizó un duro descargo a través de un video publicado en sus redes sociales, en donde detalló los pormenores de la situación. “El día jueves por la noche mi bebé tuvo fiebre, dolor en el estómago, vómitos y diarrea. Le bajé la fiebre con paños fríos porque ya era muy tarde”, comenzó su desgarrador relato.

El jueves de la semana pasada, la madre vio que las cosas no andaban bien con la salud de su hija. “A la mañana siguiente -el viernes- ella se despertó diciéndome que le dolía el estómago: ‘Mamá, quiero ir al hospital’, me dijo, no hice más que bañarla, la preparé, salimos y cuando llegué me encontré -en el Hospital Municipal Eustaquio Aristizábal- que era el día del municipal (viernes 8 de noviembre, Día del Trabajador Municipal) y estaba todo cerrado.

El Hospital Municipal Eustaquio Aristizábal, en el ojo de la tormenta

Ante esta desesperante situación, Lescano buscó pediatras, que tampoco encontró, fue a la administración del lugar -según el relato de ella- y también estaba cerrada. Entonces se dirigió a la guardia pediátrica del nosocomio donde finalmente fue atendida por una profesional. “No recuerdo su nombre o no me lo dijo, no vi nada de su información, me hizo pasar para que coloque a la bebé en la camilla y que le cuente lo que le sucedía”, continuó con el relato.

Luego de detallarle la situación vivida, la madre de Ernestina contó atónita a cámara la respuesta de la pediatra. “Me dice ´tomá´ y me da un termómetro para que le tome la fiebre, me sorprendí”. Después de medirle la temperatura a la menor que, según ella, le dio 35,5° o 36°, la pediatra de turno se puso a escribir el informe y la recetó. “Me dice, ´tomá, andá, dale ibuprofeno las veces que le agarre el dolor de panza, dale 2,5 (ml), que va a estar bien, tiene una leve gastroenteritis´.

Tatiana Lescano cuenta el diagnóstico de la pediatra de guardia que atendió a su hija, Ernestina Morán

Ante este cuadro menor, Tatiana se fue a pasar el fin de semana junto a su hija al campo de su marido en Vivorata, donde él trabajaba. “Ella se encontraba bien, estaba contenta, pasamos el viernes y el sábado, todo bien”. Pero el domingo todo cambiaría. “Ernestina empieza a decaer, levanta fiebre, la recosté, estaba mirando tele y, de la nada, me empezó a hablar raro. Me decía que ella ‘tiene una mamá bonita’ y también ‘llorá, mamá, llorá’ y le dije bueno, pégame si querés que llore”.

Su hija le amagaba con pegarle, mientras desviaba los ojos, según el escalofriante relato. “Me asusté y la volví a meter al agua para bañarla, deliraba, pero no tenía fiebre. Cuando la sumerjo empieza a temblar y movía los ojos para todos lados. Le dije a mi marido que llamara de urgencia a su padre para llevarla al hospital, quien venía desde Coronel Vidal”, ubicado a casi 30 kilómetros. “Cerca de las 20, llega el abuelo de Ernestina y, al salir de la última tranquera del campo, ella vomita por última vez, color negro y baba”.

El barrio Olga Barracín de Coronel Vidal (Mar Chiquita), el lugar en donde se desencadenó el brote de leptospirosis

Frente a los nervios ante tan inesperada situación, lluvia, nocturnidad y camino de tierra hecho barro, Lescano recuerda que su suegro “perdió el control de la camioneta” y se fueron al costado del camino, quedando varados. Su marido -continuó el relato- salió a buscar el tractor que estaba en la estancia y, nuevamente, Ernestina relató la agonía final de su hija. “La bebé se empezó a descompensar y a temblar mucho, a quejarse, a hacer ruidos extraños con la boca. Yo no hacía más que consolarla y decirle que ella iba a estar bien y, de repente, se empezó a poner dura y fría, para cuando llegó su papá supuse que ya estaba fallecida en mis brazos”.

En medio de la desesperación, camino a Vivorata y manteniendo un hilo de esperanza, cruzó un patrullero. “Le hice seña y le pedí que nos llevara a la salita de auxilio porque creía que me la iban a salvar”. Luego de que los médicos de guardia le hicieron RCP y pusieron oxígeno, un médico se acercó con la noticia que ninguna madre quiere escuchar: “Me dicen que que no pudieron hacer nada, que ella ya se había ido”.

Tatiana Lescano relata los últimos momentos con vida de su hija, Ernestina Morán

El factor leptospirosis

La leptospirosis, se trata de una infección provocada por una bacteria denominada leptospira que suele estar presente en la orina de roedores, perros, vacas, cerdos, caballos y otros animales silvestres. Asimismo, la transmisión se genera por haber estado en contacto con las heces de un animal infectado y aguas contaminadas.

Acerca de las poblaciones que se encontrarían más expuestas a su contagio, la enfermedad suele ser contraída por personas que están vinculadas a trabajos y profesiones que requieran el contacto con animales. “El periodo de incubación puede variar de uno a 30 días, pero normalmente ocurre entre siete y 14 días después de entrar en contacto con la bacteria. Y, pese a que no descartaron la posibilidad de que exista un contagio entre personas, las autoridades indicaron que suele ser poco frecuente”, destacó a Infobae la subsecretaría de Estrategias Sanitarias y Acceso a la Salud de Córdoba, Laura López, en relación a dos casos mortales registrados en junio de este año.

La bacteria que produce la leptospirosis suele estar presente, por lo general, en la orina de roedores y perros (Freepik)

Es importante conocer que la leptospirosis es una zoonosis, afecta a las personas y por ello es muy importante la vacunación en los perros. “Salió una nota con que en el barrio donde nosotros vivimos (Olga Albarracín) había una enfermedad, leptospirosis. Los síntomas eran fiebre, vómito y diarrea y, cuando leí eso, me acordé de que mi bebé tuvo esos síntomas”, subrayó Lescano en el video.

Por su parte, el último miércoles, desde la Secretaría de Salud municipal marchiquitense desmintieron que la beba de 2 años murió por la enfermedad. A instancias del Cuerpo Médico Forense, estableció que “el lamentable fallecimiento de la menor el pasado domingo no tiene vinculación con el brote de leptospirosis existente en Coronel Vidal, desestimando de esta manera los trascendidos y las hipótesis de las últimas horas”. Y el Municipio posteó en redes sociales que estaban trabajando para controlar la enfermedad en la zona.

El comunicado municipal en donde informaron los trabajos en el barrio Olga Albarracín, donde vivía Morán

Desde la Unidad Funcional Descentralizada de Instrucción y Juicio Nro. 3, del Departamento Judicial Mar del Plata, se solicitaron informes complementarios para descartar las causas del fallecimiento de Ernestina. “Tuve una entrevista con los familiares y ahí les acerqué toda la información sobre la autopsia y les adelanté que se iba a solicitar un estudio complementario en la ciudad de Mar del Plata. Se van a realizar sobre las muestras que se extrajeron del trabajo forense para saber si existe leptospirosis o una enfermedad congénita que aceleró el fallecimiento de la menor”, afirmó a Infobae el dr. Ramiro Anchou, de la UFD citada.

Según el informe preliminar de la autopsia, Morán falleció por un paro cardíaco secundario a infarto de intestino grueso, ad referendum de pericias, firmado por el Médico de Policía, Dr. Adolfo Peñeñory, del Cuerpo Médico de la Delegación Departamental de Policía Científica de Mar del Plata.

El resultado preliminar de la autopsia de Ernestina Morán

Con respecto a los tiempos que se manejan para que se conozcan los resultados finales de las pericias, el agente fiscal informó que “no van a tardar menos de 30 días, aunque ya se determinó que, por el momento, no se determinó que exista una infección compatible con la leptospirosis en el cuerpo de la menor”. Y agregó a este medio: “Las causas de la muerte, medicinalmente, están claras, investigamos la participación de terceras personas, por eso el expediente está caratulado como Averiguaciones por causal de muerte, seguimos avanzando en la investigación”, agregó Anchou.

En caso de que se confirme la presencia de bacterias compatibles con la leptospirosis, el agente fiscal dijo que “eso será materia de otra investigación”, interviniendo la Unidad de Fiscalía Descentralizada °11 de Mar del Plata. “Si bien la muerte se produjo el domingo pasado, aún todo es muy reciente y no se puede tomar una determinación al respecto. Estamos solicitando la colaboración del Hospital Materno Infantil de Mar del Plata para realizar los estudios complementarios”. Y subrayó: “La posible mala praxis se podrá denunciar más allá de que haya o no leptospirosis”.

Esta mañana, familiares y amigos de Tatiana Lescano, madre de la nena fallecida, se iban a convocar en la puerta del nosocomio municipal de Mar Chiquita en reclamo de Justicia. “Hoy nos tocó a nosotros, mañana le puede tocar a otra familia. No es este el primer caso de mala atención en la guardia, hay miles, necesitamos que dejen de tener miedo y se sumen”, reclamó la familia.

La convocatoria para la marcha, esta mañana, frente al Hospital Eustaquio Aristizábal

Y dejó en claro el porqué de este descargo en video: “La mayoría de la gente sabía, el municipio sabía y a mí no me lo hicieron llegar, no me informaron para poder tomar una prevención en salud. Tenemos conocimiento de un caso de una vecina que tenía un perro con este virus. Esta vecina llama a un veterinario de acá de Coronel Vidal”, dice mientras se quejaba de la escasa presencia municipal ante esta situación sanitaria.

Este viernes, que se habría realizado la marcha frente al Hospital Municipal Eustaquio Aristizábal, Lescano destacó la ayuda de una salita de auxilios de Vivorata: “Hicieron hasta lo imposible para poder devolverme a mi bebé, ya fallecida, estoy muy agradecida por sus actos porque me atendieron de una manera excelente y estuvieron acompañándome ahí mientras llegaban las pericias”. Y finalizó, dolorida: “No dejen de de luchar, no se queden callados, hablen”.