Qué hay detrás de “Swilina”, la campaña que promocionaron actores e influencers

Swilina, el medicamento que recomendaron los influencers

En las redes sociales se volvió tendencia este miércoles el medicamento “Swilina”, luego de que múltiples influencers, actores, deportistas y demás figuras públicas empezaran a recomendarlo desde sus cuentas. Se trató de una campaña para concientizar a los usuarios sobre los riesgos detrás de la automedicación y el autodiagnóstico.

El “falso” remedio, que se promocionó como “la cura mágica para todo”, fue una idea de la empresa de medicina privada Swiss Medical. La prepaga impulsó la acción para poner en valor la “importancia de consultar con médicos de verdad” y no dejarse llevar por recomendaciones de personas que no sean profesionales de la salud.

Entre quienes participaron de la campaña estuvieron los streamers Luquitas Rodríguez, Germán Beder, Alfredo Montes de Oca, Fernanda Otero y Nati Jota, la sexóloga Cecilia Ce y la jugadora de hockey de Las Leonas, Julieta Jankunas. También se sumaron humoristas como Santiago Korovsky y Martín “El Trinche” Dardik, entre otras personalidades.

La cocinera e influencer gastronómica Jimena Monteverde, le contó a sus seguidores que “Swilina” es “mucho más eficaz que cualquier otro medicamento conocido”. El Trinche sugirió que “es un espectáculo para los que tenemos dolores de cabeza intensos” y el periodista Germán Beder fue todavía un poco más allá: dijo que Swilina lo hizo irse “para arriba como un juguete”.

Las recomendaciones no tardaron en viralizarse y generaron una revolución en las principales redes sociales. El primer reflejo de muchos fue hacer click en el enlace que acompañaban las historias o posteos de los comunicadores digitales, pero al ingresar quedaba claro que el medicamento no era real. “Swilina no existe”, es el título de la página a la que uno accede.

¿Qué es Swilina, el medicamento que recomiendan los influencers?

El “medicamento” en realidad forma parte de una campaña lanzada por Swiss Medical para concientizar sobre los riesgos de la automedicación y el autodiagnóstico. La movida buscó poner en el foco de la discusión una práctica habitual, que es la de buscar síntomas en internet o tomar recomendaciones médicas de personas que no estudiaron medicina.

La información en internet y en redes sociales sobre cuestiones médicas es infinita, pero la mayoría de las veces no está validada por profesionales y “lo mejor, siempre, es consultar con un médico de verdad”, insistieron desde la empresa de medicina privada.

“Swiss Medical recuerda que la mejor forma de cuidar de nuestra salud es consultando a quienes más saben: los médicos. Para esto, la empresa sumó a la posibilidad de ir a sus centros médicos y sanatorios, o de hacer una teleconsulta, un servicio nuevo llamado “Chateá”, que ofrece la posibilidad de hablar con un médico por Whatsapp, en pocos minutos”, comunicaron desde la prepaga.

Riesgos de la automedicación

El 50% de los medicamentos se venden de forma inadecuada

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que más del 50% de los medicamentos a nivel global se recetan, dispensan o venden de forma inadecuada, y que la mitad de los pacientes no sigue las indicaciones correctamente al tomar sus medicamentos.

Entre las formas más habituales de uso inadecuado de medicamentos se encuentran la polifarmacia (demasiados fármacos administrados a un solo paciente), el abuso de inyecciones, el uso incorrecto de antibióticos, la prescripción que no sigue las guías clínicas, la automedicación y la falta de adherencia a los tratamientos prescritos.

Este “uso irracional de los medicamentos” implica, además, un desperdicio de recursos y un perjuicio significativo para el paciente, dado que reduce la eficacia del tratamiento y aumenta la probabilidad de efectos adversos.

La OMS define la automedicación como la elección y el uso de medicamentos por iniciativa propia para prevenir, aliviar o tratar síntomas o enfermedades leves que las personas identifican por sí mismas. Aunque es posible realizar una automedicación de manera responsable, a menudo las personas carecen de la información necesaria para tomar decisiones adecuadas sobre su salud. Por ello, se recomienda consultar siempre a un profesional antes de ingerir cualquier producto medicinal.