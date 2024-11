Lluvias y calor en el AMBA: cómo es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

(Gastón Taylor)

A horas del inicio de la 33° Marcha del Orgullo LGBTIQ+ en la Ciudad de Buenos Aires, el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé un clima inestable para gran parte de la jornada, aunque con temperaturas cálidas. Se esperan tormentas aisladas durante la mañana, seguidas de precipitaciones más leves en la tarde, con marcas que oscilarán entre los 20° y 25°.

El evento multitudinario, que podría verse afectado por las precipitaciones, reunirá a miles de personas en la Plaza de Mayo, en donde se realizará una feria de emprendedores con música y shows en vivo. A las 16:00 horas, la marcha arrancará por la avenida de Mayo hacia el Congreso de la Nación. Allí, culminará con un despliegue artístico vibrante en dos escenarios, uno en la Plaza de Mayo y otro frente al Congreso, en el cual se presentarán músicos y artistas reconocidos.

En el escenario de Plaza de Mayo, organizado por la Comisión Organizadora de la Marcha del Orgullo (COMO), actuarán artistas como Alan Fabulous, Gatika, Cumbia Dick, Lichi, Natalie Pérez y Taichu. En el Congreso, por su parte, se presentarán Fabián Jara, Vivi Scaliza, Malena Narvay, Ibiza Pareo, Yami Safdie, y la reconocida cantante Valeria Lynch será la encargada de cerrar la jornada. Como conductores del evento, destacarán las figuras de Franco Torchia y Alejandra Malem, acompañados por otros presentadores de renombre.

Para el domingo, el SMN anticipa una jornada completamente nublada y sin lluvias en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Las temperaturas serán ligeramente más bajas, con mínimas de 16° y máximas de 24°.

A horas del inicio de la 33° Marcha del Orgullo LGBTIQ+ en la Ciudad de Buenos Aires, el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé un clima inestable para gran parte de la jornada (Charly Diaz Azcue / Comunicación Senado).-

El pronóstico del tiempo de la próxima semana

El pronóstico para el lunes indica que las tormentas volverán a la región de AMBA por la mañana, seguidas de una tarde y noche nubladas. Las temperaturas se mantendrán cálidas, entre 19° y 25°. Al día siguiente, el clima será entre “algo” y “parcialmente” nublado, con temperaturas que variarán de 16° a 25°.

Para el miércoles se espera un leve aumento en las marcas mínimas, mientras que el cielo permanecerá ligeramente nublado y sin probabilidad de lluvias. El jueves las temperaturas oscilarán entre los 16° y 25°, con también algunas nubes.

Finalmente, el viernes, último día con pronóstico disponible, se anticipa un clima parcialmente nublado, con temperaturas que irán de 15° a 24° y sin probabilidad de lluvias.

El mapa de alertas por tormentas y vientos para hoy (SMN)

Tormentas y vientos fuertes al centro y norte del país

Las provincias de Jujuy, Salta y Tucumán se encuentran bajo alerta naranja debido a la amenaza de tormentas, según informaron desde el SMN. Se recomienda permanecer en construcciones cerradas como casas, escuelas y edificios; mantenerse alejado de artefactos eléctricos; evitar el uso de teléfonos con cable; tener a mano un bolso de emergencias; no circular por calles inundadas o afectadas; cortar el suministro eléctrico si existe riesgo de que ingrese agua al hogar; y, en caso de estar viajando, permanecer dentro del vehículo.

Mientras tanto, otras provincias del país también enfrentan condiciones climáticas similares, aunque con menor intensidad. En el caso de Catamarca, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La Rioja, Misiones y Santiago del Estero, se emitió una alerta amarilla por tormentas: el organismo sugiere no sacar la basura; retirar objetos que impidan el escurrimiento del agua; evitar actividades al aire libre; no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse; no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas; estar atento ante la posible caída de granizo, informarse a través de las autoridades y preparar una mochila con linterna, radio, documentos y teléfono.

A su vez, las jurisdicciones de Catamarca, Córdoba, La Rioja y San Luis también tienen advertencias del mismo nivel por vientos. En este caso, las recomendaciones son evitar hacer actividades al aire libre y asegurar los elementos que puedan volarse, entre otras.