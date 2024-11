Otro caso de maltrato animal: rescataron a una perra desnutrida en Neuquén

Personal de Delitos Ambientales rescató a una perra galga desnutrida en Neuquén.

La denuncia inicial fue realizada mediante una aplicación destinada a reportes de maltrato animal.

El dueño del animal podría no recuperarla y ser incluido en el registro de tenedores irresponsables.

Lo esencial: un operativo en el barrio Terrazas de Neuquén permitió rescatar a una galga en estado crítico, informó el subcomisario Mario Campos. La situación fue denunciada a través una aplicación destinada a reportes de crueldad animal. A pesar de advertencias previas, el dueño, un comerciante de 37 años, no mejoró las condiciones de la perra, lo que llevó a los vecinos a alimentarla a través de las rejas. Con una salud evaluada en 1.5 en una escala de 5, el animal fue trasladado al área de Bienestar Ambiental para recibir cuidados. Campos advirtió que es probable que no regrese a su dueño y se le buscará un nuevo hogar de tránsito.

En la ciudad de Neuquén rescataron a una galga luego de una allanamiento realizado en una vivienda particular

El jueves 31 de octubre, un operativo de rescate permitió salvar a una galga que sufría maltrato animal en el barrio Terrazas de la ciudad de Neuquén. La intervención fue llevada a cabo por el personal de Delitos Ambientales, que ejecutó un allanamiento en la vivienda donde se encontraba el animal, según informó el subcomisario Mario Campos.

El caso había sido previamente denunciado a través de la aplicación AMVOZ, una herramienta destinada a recibir reportes de delitos contra animales en la región. Campos explicó que el dueño del perro, un comerciante de 37 años, ya había sido advertido por el personal de Bienestar Ambiental Municipal para mejorar las condiciones del animal. Sin embargo, tras un mes, nuevas denuncias indicaron que el estado de la galga no había mejorado, lo que llevó a los vecinos a alimentarla a través de las rejas de la propiedad.

Durante el allanamiento, el equipo de esa cartera, acompañado por un veterinario, evaluó al animal y determinó que su estado de salud era crítico, con una puntuación de 1.5 en una escala donde 5 representa un estado óptimo, según informó el portal LM Neuquén. Ante esta situación, se decidió trasladar a la galga al área de Bienestar Ambiental para realizarle exámenes más detallados y comenzar su recuperación.

El subcomisario Campos señaló que, en estos casos, el procedimiento habitual es recuperar al perro y capacitar al propietario en leyes de crueldad y maltrato animal. Sin embargo, es probable que la galga no regrese a su dueño actual y se le busque un nuevo hogar de tránsito. Además, mencionó que el municipio ha implementado una ordenanza para crear un registro de tenedores irresponsables, en el cual se inscriben las personas involucradas en este tipo de casos una vez iniciada la causa judicial.

El dueño del animal, quien aparentemente vive solo y no enfrenta problemas económicos, afirmó que el can era de su propiedad y que siempre estaba dentro de la casa. No obstante, las visitas del área municipal encontraron al animal afuera, sin un refugio adecuado. Tras la identificación del propietario, se labraron las actas correspondientes, mientras que la galga fue resguardada para recibir atención y recuperación tanto física como emocional.

Campos también recordó un incidente reciente en otra vivienda de Neuquén, donde tuvieron que ingresar por el techo para rescatar a varios perros con rabia, ya que el propietario no atendió al personal.

Un caso reciente de maltrato animal

57 Caniches Toy rescatados durante un operativo por un criadero ilegal

Cabe recordar que, también durante la jornada del jueves, otro hecho similar ocurrió en el barrio porteño de Flores, donde fueron rescatados 57 perros de raza caniche toy durante un allanamiento. El hecho ocurrió en una casa en la que funcionaba un criadero ilegal. Los animales estaban encerrados en apenas 10 jaulas, hacinados, en malas condiciones de salud, higiene, y carentes de agua y alimento, según detallaron las fuentes policiales.

Finalmente, tras el operativo, los perros rescatados fueron entregados a una ONG. Además, imputaron a dos sospechosos, acusados de ser las responsables de retener a las mascotas para, luego, venderlas. En el mercado, los precios de los ejemplares de esta raza rondan los 200 mil pesos.

El operativo realizado por la Policía de la Ciudad se desarrolló en un domicilio ubicado sobre la calle Arrotea al 600 del barrio porteño de Flores.

El caso surgió a partir de una denuncia que advertía sobre la posible existencia de un criadero ilegal, donde mantenían a los perros para luego ser puestos a la venta.

Así, comenzó una investigación llevada adelante por el Área de Fauna del Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad y la Unidad Fiscal Especializada en Materia Ambiental (UFEMA), que está a cargo de Carlos Rolero Santurián.

Fue entonces como, tras una serie de tareas investigativas, se lograron reunir las pruebas suficientes para avanzar en el caso. Entonces, el fiscal solicitó el allanamiento, cuya orden fue otorgada por la jueza Fernanda Botana.

Las dos personas que se encontraban en el lugar fueron imputadas por infracción a la Ley 14.346 de Protección contra el Maltrato Animal y por violar las reglas establecidas por las leyes de policía sanitaria animal, presentes en el art. 206 del Código Penal.