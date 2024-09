Rigen alertas en 15 provincias por calor extremo, tormentas, nevadas y viento: qué previsión hay para Córdoba

En la Ciudad de Buenos Aires (CABA) y alrededores, se espera que continúen las lluvias aisladas durante la mañana y la tarde,

Tras la llegada de la primavera, 15 provincias mantienen hoy alertas por tormentas, nevadas, vientos y temperaturas extremas a lo largo del país. En la Ciudad de Buenos Aires (CABA) y alrededores, se espera que continúen las lluvias aisladas durante la mañana y la tarde, con una mínima de 14 grados y una máxima de 21.

El pronóstico del tiempo de la semana en CABA

Mañana las marcas descenderán un grado, mientras que el clima se mantendrá entre parcial y mayormente nublado durante gran parte de la jornada. En tanto, la probabilidad de precipitaciones se mantendrá en 0%.

El último día de la semana laboral se espera una marca mínima de 12 grados y una máxima de 22, con un cielo ligeramente nublado.

No se esperan lluvias para el fin de semana. El sábado la temperatura variará entre los 14 y 25 grados, con cielos algo y parcialmente nublados. En tanto, el domingo las marcas oscilarán entre 15 y 26 grados, con condiciones similares.

Personas parte de un grupo de bomberos y vecinos autogestionados combaten un incendio forestal este lunes, en Intiyaco en las cercanías de Villa Berna, provincia de Córdoba (Argentina). EFE/ STR

Alerta por viento, la previsión para Córdoba

Este miércoles se cumple el sexto día en el que se combate el fuego en los valles de Punilla y Calamuchita, y sobre estas zonas rige una previsión de vientos fuertes. Al respecto, la titular de Ambiente local, Victoria Flores, precisó hoy que los bomberos están luchando con focos en Capilla del Monte, San Marcos Sierra, La Granja, Villa Berna y Chancaní.

La funcionaria sostuvo que las pérdidas, en materia de biodiversidad, “son gigantescas”. “El fondo económico para afrontar los incendios pasó de 1500 a 5000 millones de pesos”, subrayó, en diálogo con Radio Rivadavia.

A su vez, agregó que “los distintos focos de incendio están un poco disminuidos en cuanto a su actividad”, aunque eso “no significa que hayan cesado”.

En tanto, la funcionaria detectó que “las inconductas humanas” provocaron estos incendios y que, a nivel ambiental, genera “una gran impotencia” por las cuantiosas pérdidas en materia de flora y fauna en la zona: “Es imposible que no se tome conciencia de esto, no podemos seguir así, la Justicia va a determinar hoy que pasó, hay algunos detenidos al respecto, los incendios no fueron causados por cuestiones naturales”.

El pronóstico del SMN prevé precipitaciones en varias de las áreas afectadas por los incendios. En Capilla del Monte y Villa Berna se pronostican hoy tormentas aisladas por la tarde y lluvias dispersas durante la noche, con temperaturas que oscilarán entre 8 y 23 grados en la primera localidad y entre 8 y 21 grados en la segunda.

En San Marcos Sierra y Chancani se experimentará una tarde ventosa, seguida de tormentas aisladas por la noche. Las temperaturas variarán entre 13 y 28 grados en la primera localidad y entre 11 y 27 grados en la segunda. Por su parte, La Granja tendrá una jornada mayormente nublada, con marcas de entre 7 y 25 grados.

El mapa de alertas de hoy (SMN)

Alerta amarilla por tormentas, nieve y vientos

Una alerta amarilla por vientos recorre Jujuy, Salta, Catamarca, Tucumán, La Rioja, Córdoba, San Juan, San Luis, Mendoza, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Se espera un fenómeno meteorológico de entre 40 y 75 kilómetros por hora con ráfagas entre 70 y 110 km/h.

A su vez, otras tres provincias mantienen una alerta amarilla por tormentas. Entre Ríos, Corrientes y Santa Fe prevén lluvias intensas, entre 20 y 50 milímetros de precipitaciones, ráfagas y granizo.

En tanto, Santa Cruz y Tierra del Fuego tienen una advertencia del mismo nivel por nevadas. Según precisaron desde el SMN, habrá una caída de nieve de entre 15 y 30 centímetros.

Alerta naranja por temperaturas extremas

Al mismo tiempo, Misiones tiene una alerta naranja por calor extremo. Con efecto de moderado a alto en la salud, las temperaturas pueden ser muy peligrosas, especialmente para los grupos de riesgo. Algunas de las recomendaciones para este tipo de eventos son:

Aumentar el consumo de agua. No esperar a tener sed para hidratarse.

No exponerse al sol en exceso, ni entre las 10 y 16 horas.

Prestar atención a bebés, niños y personas mayores.

Evitar bebidas con cafeína, alcohol o muy azucaradas.

Evitar comidas muy abundantes. Ingerir verduras y frutas.

Reducir la actividad física.

Usar ropa ligera, holgada y de colores claros, así como sombrero y anteojos oscuros.

Permanecer en espacios ventilados o acondicionados.

En caso de que una persona manifieste sed intensa y sequedad en la boca, temperatura mayor a 39º C, sudoración excesiva, sensación de calor sofocante, piel seca, agotamiento, mareos o desmayo, dolores de estómago, falta de apetito, náuseas o vómitos y dolores de cabeza, entre otros síntomas, se debe:

Solicitar asistencia médica de inmediato.

Trasladar al afectado a la sombra, en un sitio fresco y tranquilo.

Refrescarlo, mojarle la ropa e hidratarlo con agua fresca.