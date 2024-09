Incendios en Córdoba: el fuego acecha a San Marcos Sierras y más de 400 turistas debieron ser rescatados del Cerro Champaquí

Incendios en Córdoba

El fuego no da tregua en las sierras de Córdoba, donde ya se quemaron más de 16 mil hectáreas al norte de Punilla. A pesar de que el viento mermó su intensidad durante la noche de este domingo, las llamas llegaron a cercar la localidad de San Marcos Sierras, una de las más afectadas por los incendios forestales que se desarrollan en la región, y los habitantes pasaron horas de temor e incertidumbre durante la madrugada. No obstante, el arduo trabajo de los bomberos fue determinante para contener el avance del siniestro, aunque aún dos focos continúan activos y la situación todavía no pudo ser controlada. En tanto, ayer a la tarde más de 400 turistas debieron ser evacuados del cerro Champaquí, producto del procedimiento que se desarrolla alrededor de Villa Berna, en el valle de Calamuchita.

Roberto Schreiner, vocero de la Secretaría de Riesgo Climático de Córdoba, habló hoy en medio de las dramáticas imágenes que se observan de las sierras cordobesas, donde el fuego avanza a pesar de las tareas contra reloj que los brigadistas llevan adelante desde la semana pasada, y afirmó que todavía son cuatro los focos activos.

“Yo estoy ahora en Calamuchita, donde -el fuego- ha bajado mucho la intensidad. Hay otro en San Marcos Sierra, que es el mismo incendio de Capilla del Monte, que también pasó para el lado de Ascochinga”, detalló Schreiner esta mañana en diálogo con radio Mitre.

El fuego acecha a la localidad de San Marcos Sierras. (@revistacodigos)

Schreiner enfatizó que las condiciones climáticas no son las ideales para combatir el fuego, al mismo tiempo que apuntó contra los posibles responsables “Con la baja humedad que hay, sumado a que está todo muy seco, ahora estamos peleando contra la naturaleza, no solo con los idiotas que pueden prender fuego”, lamentó. Y en la misma línea, completó: “Lo que es extraño es la cantidad de focos que tenemos en un mismo incendio. Como pasaba el viernes en Capilla del Monte, donde estábamos apagando un frente y teníamos a un par de kilómetros otro incendio”.

Consultado por el origen de los incendios forestales que se registran en territorio cordobés, el funcionario evitó dar certezas, pero sí sostuvo que “el 95% de los incendios son producto de actividades que desarrolla el ser humano”.

“Allí -en Capilla del Monte- pudieron detener a una persona y dejaron de aparecer incendios. Pero ya había hecho mucho daño porque había muchísimo viento, y había riesgo de viviendas. Entonces, tuvimos que llevar todos los recursos para evitar que se quemen más viviendas”, completó.

Si bien la situación se presenta desfavorable, Schreiner aclaró que los incendios en la región se volvieron moneda corriente, y en esa línea opinó que “sería exagerado declarar la emergencia nacional”.

Desde el Gobierno provincial afirmaron hoy lunes que todavía continúan cuatro focos activos en las sierras cordobesas. (@revistacodigos)

En cuanto al operativo para combatir los focos ígneos activos, dijo que hoy serán 700 los bomberos desplegados en el territorio afectado. “La pelea con el fuego es cuerpo a cuerpo. Es tirarle agua y con herramientas de mano. Los aviones pasan, enfrían un poco y atrás vienen los bomberos”, precisó.

Una de las zonas más afectadas es la localidad de San Marcos Sierras, ubicada a 150 km de la ciudad de Córdoba, en el departamento de Cruz del Eje. El intendente Luciano Vrancic dijo esta mañana que la noche de ayer “fue brava”, debido a que “el fuego estuvo a punto de entrar al pueblo”.

“No está controlada la situación, pero sí contenida. Tenemos todavía dos focos activos bastante importantes”, subrayó el jefe comunal durante la misma entrevista radial.

Vrancic destacó la “grandísima” ayuda de varias dotaciones de bomberos que colaboraron para controlar el fuego, el cual también apaciguó su avance gracias a un descenso de la intensidad del viento durante la noche. Sin embargo, advirtió: “Todavía estamos dentro del riesgo porque hay reinicios continuos. Esperemos que lo peor ya haya pasado. Hace dos días que no dormimos acá. Vamos y venimos”.

Un total de 700 bomberos estarán este lunes abocados a combatir los incendios en Córdoba. (@ale_rizzo02)

Anoche, desde el Gobierno provincial informaron en redes sociales que las acciones para controlar los focos activos están siendo coordinadas “junto a los municipios y comunas, con el objetivo de que la ayuda “llegue a cada una de las comunidades afectadas”.

“Solicitamos a la población que respete las indicaciones y recomendaciones del personal de bomberos y autoridades que están trabajando en las zonas afectadas”, pidieron desde la administración del gobernador Martín Llaryora.

Sobre el origen de los incendios, las autoridades provinciales pidieron que a los dos detenidos que hay hasta el momento “les caiga todo el peso de la ley”. al mismo tiempo que le exigieron a la Justicia que “avance en las investigaciones pertinentes para dar rápidamente con los responsables del fuego intencional”

Rescate y evacuación en el Cerro Champaquí

En medio de los severos incendios forestales que arrasan con las sierras cordobesas, ayer a la tarde personal del Departamento de Unidades de Alto Riesgo (DUAR), dependiente de la Dirección Bomberos de la Policía de Córdoba, se trasladó al Cerro Champaqui para rescatar y evacuar a más de 400 turistas varados en distintos puntos de la montaña.

Una vez en el lugar, los brigadistas coordinaron las tareas de rigor para concretar la evacuación. Un total de 220 senderistas se encontraban en el Puesto de Moisés López, los cuales fueron asistidos y luego guiados por el sendero principal hacia Villa Alpina.

En simultáneo, en el inicio de este sendero se encontraban otros 215 visitantes que no podían descender en sus vehículos particulares por el avance del fuego que afecta al poblado de Villa Berna, el cual produjo una gran columna de humo en el camino. En este contexto, personal de Bomberos Voluntarios, Gestión Integral de Manejo del Fuego y el Equipo Técnico de Acción ante Catástrofes (ETAC) lograron extinguir un foco de dos kilómetros de ancho y dejaron liberada una vía segura para la evacuación de los 435 turistas atrapados en el cerro.

“Nos acaban de evacuar recién. Estamos un poco asustados, tensionados... Nuestra travesía terminaba hoy, pero estuvimos 4 horas esperando en un puesto. Algunas personas fueron evacuadas en helicóptero y a nosotros nos bajo gente del DUAR caminando, a ritmo rápido para llegar acá abajo”, dijo uno de los evacuados ante la consulta de El Doce.