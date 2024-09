Ilusión calamar: Platense vuelve a soñar con el regreso a un predio histórico

Platense y su vuelta a Saavedra

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) aprobó ayer, con 52 votos afirmativos, sin negativos y 6 abstenciones, la primera lectura del proyecto de ley para la restitución y concesión de uso al Club Atlético Platense (CAP) de un histórico predio. ¿El objetivo? Instalar allí una sede social y desarrollar actividades educativas y comunitarias.

En el barrio porteño de Núñez, en Buenos Aires, se encuentra un área delimitada por la avenida Cramer y las calles Manuela Pedraza, José Tamborini y Moldes, en el barrio de Núñez. Este espacio, que hoy alberga una escuela pública, un polideportivo, varias casas y una fábrica de artículos electrónicos, fue durante más de 50 años el hogar de Platense. Sin embargo, en 1971, el club fue desalojado por un gobierno de facto, y desde entonces lucha por recuperar su presencia en esa zona.

El tuit del club que anunció un nuevo paso hacia su sueño institucional (@CAPlatense)

Desde hace muchos años el club viene reclamando a la Ciudad la vuelta a este sitio en el que estuvo asentado su viejo estadio y la sede de muchísimas actividades deportivas desde 1918 hasta 1971. En el lugar hoy se encuentra la escuela primaria número 12 del Distrito Escolar 10 -que no es parte del proyecto aprobado- y un polideportivo de explotación comercial por una empresa privada, que viene prorrogando sucesivamente la concesión y tuvo litigios judiciales en la licitación.

El proyecto de ley que presentó la Comisión Directiva comenzó a gestarse hace ocho años. “En 2016 nos enteramos que se vencía la concesión y que la Legislatura iba a tratar una ley para otorgar una por tiempo prolongado. Hicimos entonces un movimiento en el club. En ese momento yo me había postulado para presidente y presentamos en la campaña este proyecto para volver a tener identidad. Logramos que no se otorgara la concesión a un privado pero no a Platense”, comentó el dirigente Gustavo Lupetti a Infobae, en 2021.

El 29 de diciembre de 2021 mediante la ley 6285 se aprobó un proyecto similar al presente y, a partir del 23 de marzo de 2022, se llevó a cabo una multitudinaria Audiencia Pública por varios días. Finalmente, la Legislatura no volvió a tratarlo en segunda lectura y perdió estado parlamentario.

Desde el club aclararon que en el histórico predio no se trasladaría el estadio "calamar"

Pero a comienzos de este año, Platense volvió a presentar un nuevo proyecto de ley para volver al añorado espacio del barrio de Saavedra, con beneficios para los vecinos y fundamentalmente la cooperadora escolar, destacando que “de ninguna manera volvería allí el futbol profesional”. La legislatura le dijo si al proyecto en la sesión de ayer e hizo renacer la ilusión de hinchas y simpatizantes de este club de la zona norte.

Para Gustavo Lupetti “esta es la renovación de la búsqueda de una reivindicación que nunca abandonaremos” y agregó “nunca dejamos de soñar con volver a Manuela Pedraza y Cramer y confiamos que está vez los legisladores de la ciudad concluirán el trámite, no solo porque es un reclamo justo sino también porque es beneficioso para la sociedad a la que representan, no nos mueve un interés comercial o lucrativo, todo lo contrario, es un fin público muy loable”.

Algunas razones fundamentan el sueño, como la buena relación histórica del club con el actual Jefe de la Ciudad, Jorge Macri, antes intendente de Vicente López, donde se encuentra la cancha de futbol y entre los legisladores se encuentra un entusiasta “calamar”, Claudio Ferreño.

El documento con el proyecto de ley presentado por Platense (Prensa Platense)

La presentación del proyecto

El Club Atlético Platense, a través de su presidente Sebastián Ordóñez y el Vicepresidente 1° Horacio Salvo, presentó en marzo de este año el proyecto ante la Legislatura.

La propuesta del expediente, identificado con el número 469-P-2024, se fundamenta en dos razones principales: una de índole jurídica y otra de carácter social. La presentación contó con el apoyo de la secretaria de Relaciones Institucionales, Verónica Weidgans, otros miembros de la dirigencia actual, ex directivos y ex presidentes del club como Pablo Bianchini, Pedro Vilariño y Rubén Asís.

Este proyecto tiene como antecedente el expediente 1027-P-2021, presentado por Gustavo Lupetti en representación de Platense. En su momento, dicha iniciativa recibió una aprobación inicial con 49 votos afirmativos y 5 abstenciones en la Legislatura. De acuerdo con los artículos 89 y 90 de la Constitución de la Ciudad, el tema requiere un procedimiento de doble lectura y la realización de audiencias públicas.

Los directivos de Platense en la Legislatura, cuando presentaron el pedido del club (Prensa Platense)

En este contexto, se llevaron a cabo siete audiencias en las que se inscribieron casi 1300 ciudadanos, quienes se manifestaron a favor del regreso del club al predio que les fue despojado durante la última dictadura militar.

Es importante destacar que, a diferencia del caso del Club Atlético San Lorenzo, este proyecto de ley no procura la expropiación de ningún espacio, sino del cambio en la asignación del uso del dominio público de la ciudad. “Tampoco tiene como objeto la construcción de un nuevo estadio de fútbol, sino que la intención de nuestra institución es que el predio no cambie el destino deportivo que hoy tiene”, afirmaron desde prensa del club.

La vieja cancha de Platense, la vista desde una de las cabeceras un año antes del desalojo

Historia de un predio con identidad “calamar”

Luego de hacer de local en un campo en Retiro y tras una mudanza a Manuela Pedraza y Blandengues, en el Bajo Belgrano, Platense desembarcó allí en 1917. Le alquiló el lugar al abogado y político Carlos Delcasse. Ya instalado, el club realizó mejoras en las tierras, instaló iluminación artificial y construyó la primera tribuna oficial, con tablones de madera. Con el correr de los años, además, inauguró una cancha de básquet, otra de tenis y también un velódromo, que durante mucho tiempo fue el único de la ciudad de Buenos Aires.

“Creemos en nuestro derecho constitucional a recuperar el patrimonio cultural, a preservar la memoria y la historia de nuestro barrio”, explicó Gustavo Lupetti a este medio acerca de esta propuesta que se centra en la importancia de mantener viva la historia y la identidad del club en el barrio que lo vio crecer y donde se forjaron muchos de sus logros deportivos y sociales.

Además de la cancha de fútbol, en el lugar se construyeron otras de básquet y tenis, y un velódromo (en donde luce el óvalo dibujado)

El antiguo estadio de Platense era un punto de encuentro para vecinos, familias e hinchas de fútbol. Pero su desalojo en 1971, bajo el gobierno de facto de Alejandro Lanusse, marcó un antes y un después en la historia del club, que desde entonces ha tenido su sede en Vicente López. No obstante, la conexión emocional y cultural con Núñez sigue siendo fuerte, y la directiva del club considera fundamental recuperar parte de ese pasado. “La dictadura se lo expropió a la familia Delcasse, con la excusa de hacer viviendas, pero finalmente se hizo una escuela y un predio polideportivo que se concesiona a un privado y se llama El Poli”, repasó Lupetti.

Y recuerda: “Platense intentó comprar el terreno pero el dueño no quiso. Un tiempo atrás había adquirido las tierras en Vicente López para hacer actividades deportivas. En ese momento no quedó otra alternativa y hubo que mudarse para allá”. Se terminaron así 54 años de alegrías y tristezas en los que se disputaron 847 partidos oficiales. Además, el doloroso alejamiento vino acompañado de otro golpe: ese año Platense descendió a la segunda división por primera vez en su historia.