“Compañera del alma, tan temprano”: la emotiva despedida en redes sociales de Melina Furman

Melina Furman tenía 49 años.

Tras el fallecimiento de la investigadora Melina Furman a los 49 años, luego de librar una batalla contra el cáncer de colon, referentes del mundo de la ciencia, la educación y la política la despidieron hoy a través de redes sociales.

Una de las personalidades que expresó públicamente su dolor fue Diego Golombek, el biólogo y divulgador científico argentino con quien condujo la última edición de TEDx Río de la Plata. “Yo quiero ser llorando el hortelano de la tierra que ocupas y estercolas, compañera del alma, tan temprano”, comenzó, en referencia a la Elegía a Ramón Sijé escrita por el poeta Miguel Hernández a su difunto amigo.

Y siguió, a través de su cuenta de X: “Temprano levantó la muerte el vuelo, temprano madrugó la madrugada, temprano estás rodando por el suelo. No perdono a la muerte enamorada, no perdono a la vida desatenta, no perdono a la tierra ni a la nada. A las aladas almas de las rosas del almendro de nata te requiero, que tenemos que hablar de muchas cosas, compañera del alma, compañera”.

Gerry Garbulsky, colega de Furman en “El Mundo de las Ideas” y director de TED en español, le dedicó otro sentido mensaje a través de Instagram: “Gracias por ser mi amiga del alma. Gracias por todo lo que tramamos juntos. Gracias por todo lo que se hizo realidad. Gracias por las risas y los abrazos. Gracias por enseñarme tanto. Gracias por tu legado, que ya es enorme y ahora va a volar más alto todavía. Meli, te voy a extrañar horrores. Tristeza infinita”, escribió en la publicación.

También se sumó al adiós en redes sociales Galo Soler Illia, doctor en química especializado en nanotecnología, investigador del CONICET y nieto del expresidente Arturo Umberto Illia. “Qué tristeza enorme la partida prematura de Melina Furman. Una gran colega, incansable educadora y divulgadora, y divina persona. Mi cariño para su familia y amigos. Especialmente para sus hijos, que pierden a una gran madre. La vamos a extrañar mucho”, escribió esta mañana.

Gerry Garbulsky y Melina Furman (Instagram)

“Estoy desolada. Anoche falleció esta queridísima colega a los 49 años, talentosa y empática como pocos. Además de haber revolucionado para bien la enseñanza de la biología en particular y de las cs. naturales en general, era un amor de persona”, expresó, por su parte, la bióloga Irene Wais, quien indicó que Furman será despedida hoy en Avenida Córdoba 3677, Ciudad de Buenos Aires, de 15 a 20 horas.

Añadió: “Luchaba hace tiempo contra un cáncer de colon. Era generosa y una gran referente de la popularización en la enseñanza de las ciencias en toda América Latina. ¡Qué más les puedo decir que no esté en todos los diarios de hoy y en Wikipedia!”.

El economista, investigador del CONICET y docente de la Universidad de San Andrés, Walter Sosa Escudero, describió a la divulgadora como una persona “elegante, generosa, cálida y gentil”, por sobre su “enorme estatura intelectual”. “Jamás la vi enojada, aún cuando defendía con convicción sus ideas”, recordó.

También se sumaron al adiós Mariano Narodowski, exministro de Educación de la Ciudad de Buenos Aires durante la gestión de Mauricio Macri; el economista y autor Eduardo Levy Yeyati; la periodista Silvina Bacher y la organización Argentinos por la Educación.

“Expresamos nuestras condolencias por el fallecimiento de Melina Furman, destacada experta en educación y miembro de nuestro consejo de referentes desde el principio de la organización. Vamos a extrañar su lucidez, su originalidad y esa disposición amable y positiva que tanto le permitió construir. Una pérdida inestimable para nuestra comunidad educativa y el país”, escribieron desde la fundación.

La máxima referente en educación en habla hispana

Furman era egresada de la carrera de Ciencias Biológicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA), con un máster y un doctorado en Educación cursado en la Universidad de Columbia, en Estados Unidos. También trabajaba como investigadora adjunta del CONICET e impulsaba diversos proyectos educativos en colaboración con Unicef, el Instituto Nacional de Formación Docente y el equipo de Ciencias de Escuelas del Bicentenario de la UNESCO.

En el último tiempo ocupó el rol de codirectora de la Especialización en Educación en Ciencias Naturales de la UdeSA y directora de la colección Educación que Aprende de la editorial Siglo XXI; a la vez que se desarrolló como divulgadora científica.