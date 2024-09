En Córdoba, no se podrá conducir en las rutas provinciales con licencias emitidas por 12 municipios

No se podrá conducir en las rutas de las provincia de Córdoba con licencias emitidas por 12 municipios (altagracianoticias)

Las localidades cordobesas de Malagueño y Toledo se encuentran en el centro de la controversia por la emisión de licencias de conducir invalidadas en la provincia, lo que llevó al gobierno cordobés a tomar medidas para regularizar la situación.

En total, 12 municipios de la provincia no están adheridos al Registro Provincial de Antecedentes de Tránsito (Repat) ni al Registro Nacional de Antecedentes de Tránsito (Renat), lo que ha resultado en la emisión de permisos no válidos para circular.

El titular de la Dirección de Prevención de Accidentes de Tránsito de la provincia, Miguel Ángel Rizzotti, explicó la decisión de sobreseer las multas a los conductores que obtuvieron sus licencias en municipios no homologados, siempre que sus domicilios coincidan con el del centro emisor de la licencia. Esta medida busca no penalizar a los ciudadanos por el retraso en la adecuación de los municipios a la normativa establecida por la Ley Provincial 10.859.

Rizzotti destacó que aquellos conductores que obtuvieron sus licencias en su localidad de residencia, como es el caso específico de Malagueño, no serán multados. Sin embargo, la disposición no se aplica a quienes obtuvieron su licencia en centros emisores de otras localidades o provincias. Los casos en que las direcciones de la licencia y el documento nacional de identidad no coincidan seguirán siendo objeto de sanciones.

Según informó el portal de Cadena 3, los municipios que no están adheridos son Falda del Carmen, La Paisanita, La Rancherita, La Serranita, Malagueño, Potrero de Garay, Rafael García, Toledo, Valle de Anisacate, Villa del Prado, Villa Parque Santa Ana y Villas Ciudad América. Las licencias emitidas en estos lugares dejaron de ser válidas en julio de 2023, a raíz de una ley sancionada tras un accidente vial fatal protagonizado por el exlegislador Oscar González, quien manejaba con una licencia emitida por Las Tapias pero con domicilio registrado en otro lugar.

Los municipios afectados reaccionaron con sorpresa y preocupación. El intendente de Toledo, Sergio Marín, expresó que la medida los tomó por sorpresa y destacó que no se les brindó información previa. Marín mencionó que tras conversaciones con el gobierno provincial, se acordó no multar a los automovilistas que acrediten domicilio en Toledo y emitieron una prórroga para licencias vencidas. De manera similar, el intendente de Malagueño, Marco Fey, confirmó la suspensión temporal de la emisión de nuevas licencias hasta completar la homologación de sus centros.

Habrá quita de puntos y altas multas que llegarían a los 200 mil pesos

El incumplimiento de esta normativa podría conllevar sanciones graves, con multas que pueden alcanzar los $220.800 según la Ley de Tránsito N° 8.560 y de acuerdo a lo que se fijó en el último aumento a partir de los cambios en el precio de la nafta súper (200 Unidades Fijas de Multas, antes era 100). Las sanciones por no tener el carnet en regla prevén además de una multa, la quita de cuatro puntos del carnet de conducir.

Además, la Policía Caminera está encargada de verificar la validez de las licencias, y cualquier irregularidad resultará en multas y retención del carnet. Si el domicilio del DNI es igual al que figura en la licencia y fue emitida después de esa fecha, se labrará una multa y si no coinciden el domicilio del carnet con el del documento, se labra una multa con retención de la licencia.

Es de destacar que el Gobierno de Córdoba puede denunciar penalmente a los intendentes o jefes comunales de municipios que no estén habilitados.

Para aquellos residentes en municipios sin centros de emisión habilitados, la normativa permite obtener la licencia en otra jurisdicción, siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos. Este es el único caso de excepción contemplado por la ley provincial.

Las autoridades continúan trabajando para regularizar la situación y brindar a los ciudadanos la posibilidad de consultar su estatus a través del CIDI (Ciudadano Digital de Córdoba). Este conflicto pone de manifiesto la necesidad de una adecuada coordinación administrativa para asegurar que todos los municipios cumplan con las normativas establecidas y garanticen la validez de las licencias emitidas.