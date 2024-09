Detalles del milagroso rescate en Bariloche tras la avalancha y la burbuja de aire en la nieve que mantuvo a un esquiador con vida

Rescate de el cordobés que pasó más de 15 horas sepultado en una avalancha

Cerca de las tres de la madrugada de este jueves, el hombre que era buscado desde ayer en el Cerro López logró sacarse la nieve de encima y llamar al 911 para alertar que estaba vivo. No podía salir por su cuenta porque el equipo de esquí se lo impedía, pero un grupo de la Comisión de Auxilio de Bariloche salió a su rescate y logró evacuarlo por la mañana y trasladarlo en un helicóptero privado de San Martín de los Andes.

El joven cordobés de 29 años, identificado como Augusto Gruttadauria, se encontraba consciente y en estado de hipotermia. Una turista escocesa murió por la misma avalancha, mientras que un tercer esquiador ya había sido rescatado el miércoles.

“Ayer habíamos puesto en pausa el operativo por la condición peligrosa de la montaña y no encontrar a la tercera víctima. La primera regla del rescate es no exponer a un segundo accidente, y nos replegamos”, explicó al respecto Nahuel Campitelli, jefe de la comisión, en diálogo con A24. Pero, tras el llamado de Augusto, 15 integrantes del CAX acudieron al sitio para desenterrarlo.

Hallaron con vida a otro esquiador tras la avalancha en Bariloche: logró sacar un brazo entre la nieve y llamar al 911

Respecto al origen del accidente, explicó que las avalanchas se dan de forma espontánea o por el paso de las personas en la montaña. “Estaban haciendo esquí travesía, que es algo que está cada vez más en auge en Bariloche, aunque la condición del manto de nieve indicaba que había un riesgo de grado 3, que es considerable. Decidieron ir a esquiar y se metieron en un tipo de terreno que no estaba aconsejado”.

En esa línea, la avalancha tuvo 1 kilómetro de desarrollo. Las primeras dos víctimas, una de ellas fatal, fueron halladas en el sector bajo, mientras que Gruttadauria fue ubicado 500 metros de desnivel “más arriba”.

Según explicó el medio local Diario Río Negro, el último esquiador logró mantenerse en vida creando una burbuja de aire en la nieve para poder respirar. También señaló que los rescatistas improvisaron un “helipuerto” en el lugar para la llegada del helicóptero. Tras el rescate, el joven fue trasladado hasta el Varadero de Parques Nacionales, en donde lo esperaba una ambulancia del hospital Ramón Carrillo.

La Comisión de Auxilio Bariloche en búsqueda del tercer esquiador (Instagram)

“Él quedó en la parte más alta de la avalancha. Desde donde estaba él hasta el depósito -que fue el lugar en el que ayer se estuvo buscando-, hay más de 700 metros y una pendiente de 45 grados. O sea, nos llevó más de una hora y algo llegar desde el depósito hasta donde estaba él”, detalló Martín Raffo, médico de CAX, en diálogo con el diario rionegrino.

Y detalló: “Créanme que estaba súper riesgoso para todos lo que estaban ahí. Si está la idea de que alguien no está con vida, no se pone a nadie en un lugar de riesgo”.

“Impericia del guía”

En tanto, el intendente de Bariloche, Walter Cortés, apuntó contra el guía de montaña que había sido rescatado más temprano. “En esta época de avalanchas hay que tener cuidado. El cerro Catedral hace explosiones para que caigan y tener seguridad, pero en Cerro López hay lugares vírgenes y hay peligro”, opinó, durante una entrevista con Cadena 3.

En esa línea, cuestionó: “Es impericia, no hay que atreverse a hacer esquí libre en lugares que no están preparados. Por más que tengas conocimientos de avalanchas está la impericia, uno sabe que es época y el guía no debería haber ido a hacer esquí a la ladera del cerro López”.

El esquiador fue evacuado luego en un helicóptero privado (Instagram)

Y es que el boletín del Centro de Información de Avalanchas de Bariloche había reportado un “peligro considerable” en la zona donde ocurrió el incidente.

“Ayer se registraron nuevas nevadas en la zona media y alpina, acompañadas de bajas temperaturas y viento fuerte, lo que generó un aumento de las acumulaciones de días anteriores a sotavento y y el crecimiento de las cornisas. Recomendamos mantenerse en terreno simple y transitar en pendientes suaves (no mayores a 30º) en zona alpina y zona media”, recomendaba el Centro de Información de Avalanchas.

En tanto, el médico Víctor Parodi, del Hospital Zonal Ramón Carillo, confirmó al mismo medio que el joven rescatado se encuentra lúcido, consciente y con “algunos de los efectos propios de las bajas temperaturas”, por lo que se busca elevar su temperatura corporal. “No llegó al nivel de hipotermia grave, donde el paciente puede perder conocimiento”, aclaró el profesional.