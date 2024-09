Anouk Fastman en “Y sí, soy mamá”: “Tener hijos con alergias alimentarias y ser gastroenteróloga no es fácil”

Se describe como médica pediatra y gastroenteróloga infantil, trabaja tanto en el consultorio como en la atención de familias, en la asistencia y compañías de los niños y las niñas en los primeros años de su vida, fundamentalmente en temas digestivos, pero -advierte- “trato de hacer una medicina amplia, más integral, para entender todo lo que pasa en el circuito de la familia, que va mucho más allá de lo digestivo”. Dice que en su casa vive lo mismo que sucede en las familias que le consultan: es mamá de Benjamín de 7 años y de Elián de 3. “Estoy acostumbrada a los tuppers y las precauciones constantes. Tuve y tengo miedo. Ser madre de ellos me dio la experiencia personal para entender y ayudar”, explica. Es Anouk Fastman.

Se recibió con diploma de honor en la UBA, se formó en el Hospital de Niños y en el Garrahan y se especializa en alergias alimentarias: equivale al 90% de sus consultas. Sus hijos -dice- la desafían todos los días. “Además de ser niños sanos, tienen sus temas digestivos también, que vinieron después de que yo elija mi formación. Benja tiene celiaquía y Eli es alérgico al huevo”. Cree que ser una mamá que transitó los mismos miedos y procedimientos hace que la gente se sienta más acompañada, pero asume: “Esto de tener hijos con condiciones asociadas a los alimentos y ser gastroenterólogo infantil no es fácil, debo decir. La gente debe pensar que la tengo re clara, pero a veces el exceso de información es difícil de manejar. Es un poco más difícil disponer de toda la información, porque uno se pone más obse y más nervioso por todo lo que podría potencialmente pasar”.

Su línea de investigación, su principal programa de acompañamiento es la alergia a la proteína de la leche de la vaca (APLV). “Se da en general en el primer año de vida y los bebés tienen esa alergia a la proteína que pasa a través de la leche materna cuando la mamá consume lácteos. Es mucho más común de lo que se cree. Si bien hay sobrediagnóstico actualmente, porque ahora como que se dice que ‘se puso de moda’ y que todos los pediatras te ponen a dieta y todas las mamás se ponen solas a dieta, que es lo que quiero fuertemente desrecomendar hoy: que la madre haga sola una dieta de exclusión porque tiene un montón de riesgos”.

Estima que es un mal que afecta entre un 5 y un 7% de la población. “Parece un número bajo, pero es un montón. De cada cien niños que nacen, hasta siete pueden tener esto en su primer año de vida. Se resuelve súper fácil, es cuestión de unos meses y fin de la cuestión. Son niños sanos, pero les podemos facilitar un poco sus primeros meses de vida a ellos y a sus madres”, reconoce. Asimismo, dará una actividad libre y gratuita con inscripción previa a través de sus redes sociales que se llama “todo lo que no te dijeron sobre APLV”: será el 11 de septiembre a las 17 horas.

En base a su experiencia, recomienda que las situaciones que les generen incertidumbre en relación a la salud de sus hijos sean abordadas con profesionalismo y atención. “Siempre digo que cuando una madre siente que hay algo en su hijo que no es normal, debe buscar hasta encontrar a alguien que la pueda escuchar. A veces una como madre siente que vas al pediatra y te dice ‘es normal, es normal, es normal’. Por ahí sí es normal, pero es distinto encontrar a alguien que te pueda escuchar y decir ‘ok, a ver, contame un poco mejor’”. “Siempre busquen profesionales que sientan que las están escuchando -aconseja-. No tiene que ser el mejor, el más actualizado, el que más seguidores tenga en las redes, tiene que ser alguien con el que ustedes se sientan escuchados. Si sienten que hay algo en sus bebés, en sus hijos más grandes, que no está bien o que ustedes no están pudiendo manejar, busquen, pidan segundas, terceras opiniones, hasta que alguien las escuche. Eso me parece crucial”.

Anouk Fastman aborda ese universo que se crea en la familia cuando el hijo o la hija empieza a comer. Lo distingue como un ejercicio exploratorio y divertido. “Es muy poco frecuente que los bebés hagan alergias alimentarias a alimentos reales cuando empiezan a comer, entonces que en principio fluyan. De aparecer algún síntoma de alergia cuando empiezan a comer, son cosas muy notorias. Yo siempre digo se da cuenta hasta el verdulero. Por ejemplo, cuando comen huevo, pescado o pasta de maní, frutos secos, que son potencialmente alergénicos, si aparece algo en los bebés, se brotan alrededor de la boca, empiezan a vomitar a chorro, se brotan todo el cuerpo”.

Apunta, a su vez, que la sal, el azúcar, los lácteos, son productos alimenticios a evitar en los primeros meses de vida: “No es que estén prohibidos, pero no son lo mejor para el intestino de nuestros bebés. La carne picada por el riesgo del síndrome urémico hemolítico (SUH) es, sobre todo en Argentina, la principal causa de insuficiencia renal aguda en niños. Los ultraprocesados, en general, por más saludable que parezca esa galletita que le pusieron el logo, no es tan buena. Todo lo que sea alimentos que vienen listos para consumir en paquetes habría que evitar. La carne picada es realmente peligrosa, independientemente del nivel de cocción. Se recomienda carne normal, vuelta y vuelta, a la plancha al horno, parrilla, todo lo que quieran, pero no la carne picada de ninguna forma. Es peligrosa hasta los cinco años que es cuando el intestino está como un poco más preparado para defenderse de la bacteria”.

Habla de los mitos de la alimentación saludable. Busca que los padres no actúen por presunciones y al mínimo síntoma, descarten al gluten del plato de sus hijos y elaboren un diagnóstico temprano de celiaquía. “Es realmente riesgoso para la salud empezar a suspender o a sacar alimentos de la dieta de nuestros hijos porque después complica cuando uno necesita hacer un diagnóstico real: es muy difícil hacer un diagnóstico en una dieta sin gluten”, remarca.