Calendario 2024: cuándo son los próximos feriados y fines de semana largos

En octubre, Argentina tendrá tres días de descanso en el próximo fin de semana largo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con el año avanzando rápidamente hacia su última etapa, muchos comienzan a buscar oportunidades para disfrutar de los próximos feriados y fines de semana largos. Septiembre ya llegó, y es el momento perfecto para planificar las escapadas y descansos que ofrece el calendario en los meses restantes. Saber de antemano cuándo serán estos días festivos puede facilitar la organización de viajes, actividades y momentos de relajación.

El calendario de lo que queda de este año incluye varias fechas clave que permitirán a los argentinos aprovechar al máximo el tiempo libre. Los días no laborables representan una oportunidad para desconectar de la rutina y recargar energías. En esta nota, te ofrecemos un detallado resumen de los próximos feriados y fines de semana largos que quedan en 2024, para que puedas agendar y planificar tus actividades con antelación.

Cuándo son los próximos feriados y fin de semana largo

El próximo fin de semana largo en Argentina será en octubre y tendrá tres días de descanso. Este periodo será desde el 11 hasta el 13.

El 11 de octubre es feriado por fines turísticos, según disposición del Gobierno Nacional (Imagen ilustrativa Infobae)

¿Por qué son feriados 11 y 12 de octubre?

El viernes 11 de octubre es feriado por fines turísticos por disposición del Gobierno Nacional. Esta medida busca impulsar la actividad turística interna, incentiva a los ciudadanos a viajar y hacer más dinámica la economía local durante un fin de semana prolongado.

Al trasladar el feriado del 12 de octubre, Día del Respeto a la Diversidad Cultural, al viernes previo, se genera un período vacacional extendido que facilita los viajes y las visitas a distintos destinos turísticos del país.

El sábado 12 de octubre es el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Esta jornada fue instituida para reflexionar y promover el diálogo intercultural, reconoce los derechos de los pueblos originarios y valorando la riqueza étnica que caracteriza al país.

Esta fecha, anteriormente denominada “Día de la Raza”, cambió su nombre en 2010 con el fin de adoptar una mirada más inclusiva y respetuosa hacia la diversidad de culturas y tradiciones presentes en la nación. El objetivo es fomentar el respeto mutuo y la convivencia armónica entre las distintas comunidades que conforman la sociedad argentina.

¿Es feriado el Día del Maestro?

El Día del Maestro en Argentina se celebra el 11 de septiembre en homenaje a la labor y dedicación de los docentes. Sin embargo, este día no es considerado un feriado nacional. Aunque es una fecha significativa en el calendario educativo, no implica un día no laborable a nivel nacional, lo que significa que las actividades y labores cotidianas continúan con normalidad.

El Día del Maestro, el 11 de septiembre, no es considerado feriado nacional en Argentina (Imagen Ilustrativa Infobae)

En las instituciones educativas, la jornada suele estar marcada por conmemoraciones y actos en honor a los maestros, reconociendo su fundamental contribución a la sociedad. Algunas escuelas pueden organizar eventos especiales o tener un horario reducido, pero en general, el Día del Maestro no genera un impacto en el calendario laboral del país.

¿Es feriado el Día de la Primavera?

El Día de la Primavera, que coincide con el Día del Estudiante en Argentina, se celebra el 21 de septiembre de cada año. Aunque es una fecha muy esperada y festiva, especialmente entre los jóvenes y estudiantes, no está considerada un feriado nacional. Durante este día, las actividades laborales y la mayoría de las actividades cotidianas siguen su curso normal.

De todos modos, muchas instituciones educativas suelen organizar actividades especiales o permiten la salida anticipada de los estudiantes para que puedan disfrutar de la jornada. Es común ver parques, plazas y otros espacios públicos llenos de jóvenes celebrando la llegada de la primavera. A pesar de no ser un feriado oficial, el ambiente festivo de esta fecha la convierte en un día especial en la vida de muchas personas.

El Día de la Primavera y el Día del Estudiante son celebrados el 21 de septiembre sin ser feriado nacional (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo sigue el calendario de feriados 2024

Noviembre

Miércoles 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional. Feriado trasladable al lunes 18.

Diciembre

Domingo 8 de diciembre : Día de la Inmaculada Concepción de María. Feriado inamovible.

Miércoles 25 de diciembre: Navidad. Feriado inamovible.