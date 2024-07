Fede Perales en “Y sí, soy papá”: “Me gusta normalizar que los padres salgan solos con sus hijos”

El influencer cuenta cómo lleva el nacimiento de su hijo Bautista

Federico Perales tiene 25 años, es conocido en las redes como “El Gordis”. La mayoría de sus videos son sobre hamburguesas, su especialidad gastronómica. el joven tiene más de un millón de seguidores en TikTok y además de los platos que presenta aparece su nueva vida como padre de Bautista.

El bebé nació hace 4 meses y ya comparte con Federico “salida de machos”, videos en los que muestran sus momentos entre padre e hijo y se hicieron virales. Al nene lo apodó “pochoclito” y miles de seguidores suelen preguntarle por él.

Redes y padre a tiempo completo

El influencer participó de la sección “Y sí, soy papá” de Infobae y dejó sus reflexiones sobre la nueva vida que lleva desde la llegada de Bautista.

Federico Perales tiene un bebé de 4 meses llamado Bautista

Perales trabaja de creador de contenidos en las redes sociales. “Había arrancado con el tema gastronómico. Pero el nacimiento de Bautista me llevó a también hacer contenido con el bebé”, explica el joven.

Sobre su rol de padre, el influencer siente que está muy presente en la crianza de “pochoclito”. “Las redes sociales y mi trabajo me llevó a estar mucho más tiempo en casa ahora. Estoy quizás mucho más en el hogar de lo que pensé que iba a poder estar cuando fuera padre”.

Fede cuenta cómo fueron las primeras “salidas de machos” con Bautista. “Una tarde fui con mis amigos a ver un partido de la Champions y a tomar mates y lo llevé conmigo. Y claro, para mucha gente era como wow, se lo llevó solo. Pienso que ser padre y paternar es eso también. Ayudar a la madre. Que ella pueda tener sus espacios”.

Fede Perales junto a su hijo Bautista

“’Salida de machos’, salió a raíz de la primera vez que compartí con Bautista, que fue con mis amigos. Estaba en casa y le digo a Mica ´che, gorda, ¿te molesta si lo llevo a Bauti un rato?´. Y después a raíz de ese video que a la gente le encantó y dije bueno, la segunda vez que salgamos de nuevo, que es lo cotidiano, grabo de nuevo”, cuenta Perales.

Los videos con Bautista fueron muy vistos en TikTok. “Tuvieron 50 millones de reproducciones entre todos los capítulos”, resalta Fede.

“Creo que el objetivo principal de esto, que hace poco lo noté, es que cuando Bauti tenga 10 años, le pueda mostrar todo lo que hacíamos juntos. Eso para mí no tiene nombre”.

Los videos junto a su hijo tuvieron 50 millones de reproducciones en TikTok

Educar a “pochoclito”

Pese a que Bautista es apenas un bebé, Perales ya tiene pensado cómo quiere educarlo. “Para mí lo principal de inculcar es el respeto y los valores que tiene que llevar. Es muy importante siempre hacer las cosas sin esperar nada a cambio”, resalta.

Fede vive casi toda su vida entre pantallas. Por eso, ya tiene una reflexión sobre cree que debe vivirlo su hijo. “Es muy difícil decirle, porque te ve y vos estás todo el día así. Lo importante para mí es que se lo tome como yo, como una diversión de querer ver un video o una peli. No la necesidad de tener una pantalla para hacer las cosas”.

El joven ve como algo normal la relación con su hijo bebé. “No siento que estoy dando un ejemplo, es lo normal. No soy un súper papá por hacer eso, pero quizás me gusta compartir en las redes porque no está tan visto o tan normalizado”, explica.

Perales asegura que con Mica se complementan como pareja, padres y socios en el trabajo

Fede también se refiere a la relación con su pareja desde el nacimiento de Bautista. “Con Mica hacemos un buen equipo. Creo que entre los dos nos complementamos como pareja, padres y socios de trabajo”, sostiene.

Pese a su juventud y ser padre primerizo, “El Gordis” deja un consejo de la experiencia que ya adquirió en la paternidad. “Lo mejor es seguir tu propia historia. Equivocarte y aprender, como lo hacemos con Mica. Y siempre si sucede algo más grave o algo más urgente, recurrir a un profesional y escucharlo. No mirar un video en TikTok y decir ‘uy, a ver cómo lo soluciono’”.