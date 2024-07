El relato en primera persona del piloto que cayó con su avioneta sobre un lago congelado de la Patagonia

El video del piloto que aterrizó con su avioneta en un lago helado de la Patagonia

Ezequiel “Queque” Parodi puede contar su odisea. Ya por eso está agradecido a la vida y a sus amigos que no lo abandonaron. El piloto tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia el sábado por la tarde en un lago congelado de la Patagonia. Fue rescatado un día después por un helicóptero de su organización aeronáutica. “De golpe estaba volando con el avión al revés -cuenta el hombre en un video que subió a Youtube-. Me acordé que estaba sobre ese espejo de agua y busque que el avión caiga ahí. Fueron segundos y ya estaba sobre el hielo. Por suerte llevaba casco. Eso fue lo que me salvó la vida en el momento del impacto”.

Apenas caído, Parodi dio el aviso de la emergencia a sus amigos y colegas. Dio su ubicación y empezó a caminar. “Tenía miedo de que se rompiera el hielo y hundirme. fueron unos 350 metros hasta que llegue a la costa del lago. Fueron interminables, pensaba que no llegaba más. Y en todo momento creía que me iba a caer al agua helada”, recuerda Parodi en las imágenes subidas al canal de Youtube de la empresa Patagonia Bush Pilots.

“Queque” se refugió en un bosque cercano y empezó a pensar cuáles serían sus siguientes pasos. “Todo el tiempo recordaba a mis seres queridos que iban a estar preocupados. Que no iba a poder verlos nunca más”, se emociona Parodi cuando lo cuenta.

En las primeras horas de la tarde, Un avión sobrevoló la zona del accidente y logró divisar al piloto. Le arrojaron una mochila con pertrechos para que pueda pasar la noche. El objetivo, si mejoraban las condiciones climáticas, era rescatarlo al día siguiente.

“Me mandaron chocolate, caramelos y bebidas energizantes. También camperas y encendedores para que pueda hacer fuego”, cuenta Parodi. Entre los árboles con nieve, el piloto intentó hacer fuego para calentarse y secar la ropa. “Era imposible, estuve varias horas con los dos encendedores y un iniciador tratando de prender. Y nada no podía. Apenas una llamita y enseguida se me apagaba”, relata.

Entonces, ya con la noche cerrada, Parodi grabó un video que este lunes se conoció en las redes sociales. “Estoy en el medio de la montaña. Solo y cagado de frío. Pienso en la gente que se preocupa por mí. Va a ser una noche larga”, dice Parodi cámara en mano y tiritando de frío.

Así quedó la avioneta sobre el lago congelado (Gentileza: Diario Jornada)

Luego de varios intentos, desistió. Se abrigó para pasar lo que quedaba de la noche sin un fuego que caliente un poco su cuerpo. Con las primeras horas del día, el piloto se decidió a caminar. No iba a esperar quedarse congelado sentado en la nieve. Luego de varios, intentos en un momento más cercano al mediodía pudo divisar el helicóptero que lo sacó del lago helado.

La nave pudo ingresar desde Cholila. “El tiempo nos dio una pequeña ventana de sol y el helicóptero logró llegar hasta el lugar, donde hay sectores donde la nieve supera los dos metros de altura. El piloto se encuentra bien y en buenas condiciones. El rescate de la avioneta quedará para otro momento cuando pase el invierno”, confirmó Julián Cayún, Director de Protección Civil de Lago Puelo, a Infobae.

El accidente ocurrió durante la tarde del sábado en la zona del cerro Plataforma, entre Cholila y Lago Puelo, cuando Parodi, un conocido aeronauta de Trevelin, alertó sobre el descenso. Ahora se supo que los vientos fuertes desestabilizó la avioneta. “Venía volando en el C180 a la par de PA18 y vimos que comenzó a bajar”, relató otro piloto que volaba por la zona mientras Parodi aterrizaba la avioneta. Asimismo, el testigo señaló: “No pudimos comunicarnos en ese momento. Quizás estaba ocupado con la emergencia”.

Lo sobrevaloramos un rato, confirmamos que estaba bien y le tiramos dos mochilas con elementos de supervivencia, una bolsa de dormir, abrigo, comida y elementos para hacer fuego que pudo ubicar y agarrar sin problemas”, relató el colega del accidentado.

Quién es “Queque” Parodi

“Queque” Parodi se autodescribe como un “bush pilot”, es decir, un piloto preparado para volar naves de pequeño tamaño sobre regiones despobladas y deshabitadas. Asimismo, se desempeña como instructor aéreo, piloto socorrista y aviador especializado en la realización de tareas agropecuarias.

Fanático de los aviones, decidió crear Patagonian Bush Pilots, una escuela de vuelo y centro de mantenimiento habilitado por la ANAC (Administración Nacional de Aviación Civil) en la Patagonia. La empresa cuenta con su propia flota con diversos modelos: CESSNA 150M, CESSNA 172XP, PIPER PA-18-L21, PIPER PA-18A-150 y PIPER PA-32 Cherokee Six.

Hace dos semanas, Parodi sufrió un accidente similar luego de que la aeronave que tripulaba sufrió un desperfecto técnico. En esa oportunidad, tuvo que aterrizar de emergencia en la costa de Playa Unión, ubicada en la zona conocida como Bajo Los Huesos, la cual se encuentra a unos 35 kilómetros de distancia de Rawson.