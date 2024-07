Patricia Bullrich encabezó un operativo en Corrientes: “No tenemos datos de Loan”

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en Corrientes

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, aseguró desde Corrientes que “en este momento, no tenemos datos de Loan”, en relación con la desaparición hace 17 días del niño de cinco años, visto por última vez en una zona rural de la localidad de 9 de Julio.

“Con todo el equipo hemos estado viendo todas las zonas, con una mirada ocular importante, para poder analizar cada detalle y cada una de las hipótesis de trabajo, para luego elevarlo a la jueza”, manifestó la titular de la cartera de Seguridad del gobierno de Javier Milei.

La funcionaria luego detalló: “Estuvimos con el fiscal, con la jueza, en la casa donde sucedió el almuerzo, también con la abuela de Loan, en el naranjal y recorrimos las hipótesis de salida”. Y agregó: “Recorrimos cada lugar y la realidad es que la Justicia está rearmando una serie de pruebas importantes, se están abriendo teléfonos que no se habían abierto, se está trabajando sobre los autos que hay que volver a ‘periciar’ y también sobre un rastrillaje de las zonas donde impactaron las antenas y cómo pueden haber sido los recorridos”.

Según explicó la ministra, “todo esto es la acumulación de indicios que tienen que llevar a la conclusión final que dará a conocer la Justicia”. En esa línea, enfatizó: “Nosotros, como auxiliares, estamos trayendo lo mejor que existe para lograr que las pruebas y las pericias sean lo más profesional posible, y que el fuero federal pueda determinar un camino de investigación y no seguir metiéndonos en el lodo”.

Cautelosa, Bullrich no quiso dar su parecer sobre las hipótesis del caso. Eligió, en cambio, dejar ese aspecto a la investigación judicial. Así, se despegó de la actitud del gobernador de Corrientes, el radical Gustavo Valdés, quien anunció por la red social “X” que -la tía de Loan- Laudelina había declarado sobre un supuesto accidente y posterior desaparición del menor.

El gobernador de Córdoba, el radical Gustavo Valdés

“Yo creo que hay una gran desesperación con lo que está pasando. Esto está sucediendo en Corrientes y hay que entender el rol de un gobernador que está desesperado. Así que yo no voy a hacer ningún juicio de valor ni voy a ponderar lo que hizo. Será la justicia federal, donde está la causa, la que siga”, expresó Bullrich.

La ministra se retiró a las 14.39 del Centro Comando Unificado que se instaló a un costado de la ruta 123 y, como parte de su actividad oficial, estuvo junto a la abuela de Loan Peña este domingo.

Quien también se encuentra en Corrientes es el abogado Fernando Burlando, que se reunió con el padre y los hermanos de Loan. “Encontré una familia muy golpeada”, dijo, y detalló: “Nosotros venimos con muchos interrogantes también”.

“Hay mucho egoísmo, los funcionarios parecen pensar en ellos y en su pellejo y no en Loan”, criticó Burlando. Por otro lado, el letrado aseveró que le parece “muy bien” que Bullrich se presente en el lugar. “Nosotros pedimos ayer que se refuercen los rastrillajes y los efectivos en el lugar. Pedimos una cantidad de medidas a la jueza que fueron ordenadas o serán ordenadas por nuestra presentación. Así va a aparecer, con las interferencias del poder, no. Con las boludeces, no”, advirtió. Y sentenció: “Me parece una falta de respeto que vuelva a aparecer la Justicia provincial”.

En los últimos días, el caso comenzó a retumbar no sólo en el corazón de la Casa Rosada, sino también en el Congreso, con presentación de proyectos relacionados con el tema. Uno de ellos ya fue dictaminado en el Senado y activaría penas de hasta 15 años por entrega de niños. La iniciativa, de la radical Carolina Losada, fue dictaminada el jueves pasado y podría ser aprobada en el recinto en los próximos días.