El homenaje que Jabad Argentina prepara por otro aniversario de la muerte del Rebe de Lubavitch

El rabino Tzvi Grunblatt habla sobre los 30 años de la muerte del Rebe de Lubavitch

Este lunes 1 de julio (25 de siván en el calendario judío), a las 19.30 hs. en el Auditorio Nacional del CCK/Palacio de la Libertad se llevará a cabo el “Tributo al Rebe”, en conmemoración de los 30 años de la partida física de Menachem Mendel Scheenerson, conocido como el Rebe de Lubavitch, séptimo líder de la dinastía jasídica Jabad-Lubavitch, que falleció en Nueva York, a los 92 años. Se trata del mismo a quien homenajeó en su ohel (tienda, donde descansan sus restos) de Queens, en Nueva York, el presidente Javier Milei en su primer viaje como mandatario.

El orador invitado, en esta ocasión tan especial, será el Rabino Moshe New, líder espiritualdel Montreal Torah Center, de Canadá. También habrá un programa musical especial a cargo de la Orquesta Shira Vezimrah, y distintas personalidades contarán sus experiencias personales con el Rebe. Por supuesto, el anfitrión de la velada será el Rabino Tzvi Grunblatt, de Jabad Argentina.

Precisamente, Grunblatt explicó, en Infobae, cuál es el alcance y el significado de las enseñanzas del Rebe. Y estas fueron sus palabras:

“En un mundo lleno de oportunidades, maravilloso, pero lleno de dilemas, de confusión de desafíos, de dudas, necesitamos el faro, la guía. El próximo día 9 de julio, junto con la fecha patria, cae este año la fecha de los 30 años del fallecimiento del líder judío de esta generación, el Rebe, Rabi Menachem Mendel Scheenerson del Lubavitch. El Rebe de Lubavitch conocido por muchísimos, también en los medios últimamente, cuando hace unos meses el presidente Milei visitó su tumba en Nueva York para agradecer luego de haber sido electo.

“El Rebe de Lubavitch es justamente este faro con las enseñanzas de alguien que vivió este mundo contemporáneo, este siglo que va desde la Revolución Soviética, pasando por el Holocausto, la revolución tecnológica y el mundo actual. Con su sapiencia y con su luz, con su alma, con su pureza, aconsejó, enseñó y nos marca un camino. Un camino no solamente para judíos, sino para el mundo entero”.

“El Rebe, a 30 años desde su desaparición física, está presente, porque su poderoso mensaje está en cada uno de nosotros para hacer de este mundo un mundo mejor. Ese mensaje está vivo, está vigente, y lo que es más importante, cada vez se difunde más, de uno a uno. Para que cada uno de los seres humanos tomemos la posta, la antorcha para hacer más luminoso y brillante este mundo”.

“En esencia, podríamos decir, el Rebe llamó a que el mundo se maneje con las reglas que fueron dadas hace muchos años, en la antigüedad, por Dios en el monte Sinaí para el mundo entero. Reglas básicas que hacen a la construcción de la civilización. No robar, no matar, no cometer adulterio, no hacer idolatría, tener un sistema judicial correcto, justicia social, no hacer sufrir a un animal, etc. Estas reglas son el marco y la base para hacer un mundo mejor. Son reglas que tenemos que incorporar individualmente cada uno de nosotros. Además de los preceptos que tenemos nosotros como judíos, la Mitzvá de la Torá, están estas reglas que son el marco para el crecimiento, la transformación de este mundo”.

“Pero lo importante es que el Rebe marcó que para llegar a esto, necesitamos educación, la base del presente y el futuro. Y hay educación y formación. La educación muchas veces se confunde con el conocimiento tecnológico, el conocimiento de las habilidades, el conocimiento de las ciencias, que son todos instrumentos y medios pero no hacen a la esencia. La esencia es la formación interna del ser humano. La formación en valores, en principios de vida, en realmente ser consciente que hay una verdad superior, una justicia superior, una bondad superior y que el mundo tiene sentido, va hacia la bondad, la justicia. El camino que desemboca en lo que los profetas de Israel hablaron sobre la llegada del Mesías. Y ese es el llamado”.

El Rebe de Lubavitch

“Llegando a 30 años de su desaparición física, su presencia a través de sus enseñanzas y sus más de 200 libros, miles de horas de grabaciones y filmaciones, está presente de manera viviente a través de sus alumnos y seguidores que transmiten y viven el mensaje. Estando ahora ese mensaje, ese mandato se hace cada vez más importante”.

“Lo visitó al Rebe, en una ocasión, uno de los intendentes de la ciudad de Nueva York. Y lo visitó para saber cómo se hacía para trabajar el tema del crimen y la droga. Estamos hablando de muchos años atrás, 50 años. Y el Rebele transmitió que es verdad que tenemos los medios como para castigar en los casos que se transgreden las reglas. Sin embargo, eso no es suficiente. Más importante es educar, invertir en educación, en formación de valores. Y en formación de valores, explicó el Rebe, lo primero es la conciencia de que hay un ojo que ve, un oído que escucha, y que todas las acciones de uno quedan escritas en un libro. El hombre no es solamente un accidente de células. El hombre es imagen y semejanza de Dios. Tiene la opción de brillar, de iluminar. Y tiene la opción de ser como el animal. Y eso es justamente, a 30 años de la desaparición del Rebe, que queremos a través de los medios -de los que el Rebe hablaba sobre la fuerza extraordinaria y el privilegio que tienen de hacer llegar un mensaje como era impensable años atrás-, a través de eso, mejorar y transformar el mundo”.

El 9 de julio próximo, más allá de ser una fecha patria -y también ahí tiene que llamar a la reflexión de todo lo que podemos hacer por el bien y la unión de nuestro país, poniendo el hombro uno a uno para mejorarlo y pensar en el interés general-, también es un día para la reflexión, para trabajar y fortalecerse en estas enseñanzas del Rebe. Y lo más importante, el Rebe nos enseñó que ‘todo con optimismo, todo con alegría’ y así se sale”.