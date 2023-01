“Si no le llevo plata a mi papá, me quema”: la escalofriante confesión de un niño que era obligado a pedir dinero en la calle

Niño de Mar del Plata pide dinero en la calle para el padre

Tan sólo 28 segundos de video sirvieron para rescatar de las manos de su familia a un niño de 10 años que era obligado a pedir dinero en las calles de Mar del Plata, ya que si no lo conseguía era quemado por su propio padre en distintas partes del cuerpo. Así lo confesó el menor durante un breve diálogo con un hombre que, indignado por la situación, apeló a su teléfono celular para registrar la escena y luego viralizarla en redes sociales.

La filmación comienza con un adulto que le consulta al niño sobre la razón por la cual solicitaba plata en inmediaciones de las calles Ituzaingó y 188, donde fue registrada la situación. “Plata para darle a mi papá, no sé para qué”, le responde el chico, que aparece a bordo de un monopatín mientras sostenía algunos objetos con su mano derecha.

“A ver. Yo te doy. Tomá. Pero, ¿por qué?”, repreguntó el vecino. A lo que el niño, que parecía estar atento a la llegada de su padre, respondió: “No, pero ahora viene mi papá, me dijo. Ante la insistencia del hombre por saber el trasfondo de la situación, el pequeño dijo “para... no sé que quiere”.

El niño de 10 años pedía plata en las inmediaciones de Ituzaingó y 188, en plena ciudad de Mar del Plata.

Al sospechar que algo no estaba bien, el improvisado camarógrafo le consultó al niño por la reacción del padre si él no le llevaba el dinero que solicitaba. “¿Y qué te hace si no llevás”, indagó. Y la sospecha no era errada. “Me quema”, reveló el menor, que en simultáneo mostró una herida en su brazo derecho para graficar el castigo al cual era sometido por su progenitor si no cumplía con su pedido.

Tras su confesión, la víctima de violencia infantil se percató de que sus dichos podían traerle más problemas con su familia y le pidió al hombre que no publicara las imágenes. “Pero no mandes nada. No hagas ninguna denuncia, ¿sabés?”, suplicó. Y el hombre le aseguró que no haría nada con la grabación.

El menor muestra una quemadura en su brazo derecho, producto del castigo propinado por su padre.

Fuentes del municipio de General Pueyrredón consultadas por Infobae precisaron que el video llegó al Equipo de Atención a Niñez en Situación de Riesgo (EANSR), desde donde se le solicitó al Juzgado de Familia N°7 que emitiera una orden de allanamiento al domicilio del niño de 10 años. Personal de la comisaría 6ta de Mar del Plata realizó el procedimiento y en la vivienda se encontró al menor en cuestión junto a sus padres, su hermano de 8 años y su hermana de 6.

Los pequeños fueron trasladados a la oficina del EANSR, donde el equipo profesional del área los entrevistó uno por uno. A partir de los relatos de los menores se conocieron diferentes situaciones de vulneración y violencia infantil, por lo cual se dispuso el inmediato alojamiento de los niños en un ámbito institucional, bajo una medida de abrigo, desde donde se trabajará la restitución de sus derechos por parte de un equipo profesional perteneciente a la Dirección de Niñez y Juventud. Los progenitores, en tanto, fueron detenidos.

“Se tomó una medida de abrigo con el niño y sus dos hermanos luego de que se confirmaran las situaciones de maltrato”, confirmó el director de Niñez y Juventud, Adrián Lofiego, en contacto con el medio 0223.com.ar.

Durante un diálogo con Teleocho Informa, Lofiego aconsejó a la población que se comunique a los números gratuitos 102 o 137 si se reportan situaciones similares.

Asimismo, la línea 144 está destinada a la atención gratuita de personas víctimas de violencia. Por su parte, la Ciudad de Buenos Aires posee un Programa de Asistencia al Maltrato Infantil, que realiza admisiones sin turno previo en el Centro Integral de la Mujer (CIM) Elvira Rawson (Jerónimo Salguero 765) de lunes a viernes de 8 a 15, o bien llamando al 4867-0163.

