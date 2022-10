Go, el juego de estrategia chino que Confucio consideraba virtuoso y que tendrá un congreso en Argentina

Del 7 al 11 de octubre, se realizará el 4º Congreso Latinoamericano de Go, el evento más grande en Latinoamérica (Asociación Argentina de Go)

Este fascinante juego milenario fue creado en el territorio de la actual China continental y aunque no hay registros documentados sobre alguna fecha aproximada ni bajo qué circunstancias se creó, se cree que es más antiguo que la escritura. Por esto, se especula con que fue creado por el emperador Yao alrededor del año 2.200 A.C como un instrumento pedagógico para estimular el pensamiento de su hijo y heredero.

Aunque esa es una de las tantas leyendas sobre su origen, lo que sí quedó documentado es su antigüedad ya que fue encontrado en obras escritas de Confucio y Mencio. Su expansión reconoce cuatro fases históricas: hacia el siglo II A.C se difunde por todo el territorio chino, saliendo de la China central y montañosa. Alrededor del siglo V llega a la península de Corea y a Japón, isla en la cual sufrirá un profundo desarrollo en los siglos posteriores, ya hacia el siglo XV llega al continente europeo y en el siglo XX se convierte en un juego global, sobre todo lo hizo en las últimas décadas cuando llegó al espacio al ser uno de los pocos juegos que se ha jugado en una estación espacial internacional.

El Go en Argentina

Se cree que llegó a Argentina de la mano de las colectividades asiáticas, pero no fue sino hasta la década de 1970 que se lo introdujo oficialmente gracias al ingeniero Hilario Long, ex rector de la Universidad Nacional de Buenos Aires, y organizador del Primer Curso de Go en Argentina además de un actor clave en la fundación de la Asociación Argentina de Go.

Long fue el autor del primer libro nacional sobre este juego e inspiró a otros impulsores del juego en el país, entre los que se destaca el múltiple campeón nacional e iberoamericano, Fernando Aguilar, el ingeniero que suele dar charlas teóricas sobre Go y estrategia.

Cómo es el juego

En el Go, cada jugador intenta rodear más superficie (territorio) del tablero colocando estratégicamente sus piedras negras o blancas. El tablero es una grilla de 19x19 líneas y, por lo tanto, cuenta con 361 lugares para ubicar piedras (se juega en las intersecciones de las líneas). Estos lugares también cuentan como un punto de territorio, cada uno para determinar el resultado del partido y además se suma 1 punto por cada piedra del oponente capturada; quien obtenga más puntos sumando “prisioneros” y territorio en el tablero es el ganador. La profundidad estratégica y táctica del Go es inmensa y su mecánica se puede describir con tan solo cuatro reglas esenciales.

El Go, como se llama en Japón, (Baduk en Corea y WeiQi en China) está muy arraigado en la cultura e historia de estos países orientales, donde existen ligas profesionales, al igual que periódicos y canales de televisión completamente dedicados a él. En el continente, cosechó cientos de millones de seguidores durante toda su larga historia.

Ya en el siglo XX comenzó a popularizarse en Europa, Estados Unidos y Latinoamérica. En Oriente es considerado tradicionalmente un arte y en Occidente se lo considera como el deporte mental más complejo, profundo y fascinante. Actualmente, Europa y Estados Unidos tienen también sus ligas profesionales.

A nivel mundial, está representado por la Federación Internacional de Go (IGF) que fue fundada en 1981. Actualmente cuenta con 69 organizaciones nacionales y más de 40 millones de afiliados activos. En nuestra región, la Federación Iberoamericana de Go nuclea a 15 asociaciones nacionales.

Beneficios pedagógicos y terapéuticos del Go

La práctica sistemática del juego de Go contribuye significativamente a la formación intelectual en los niños:

-Capacidad de atención y concentración: la práctica del Go requiere una atención selectiva sobre un tablero que constituye un universo cerrado provisto de reglas internas, pero que permite una casi infinidad de escogencias tácticas y estratégicas. El juego permite al niño el logro de maestría sobre un universo cognitivo cuyas reglas están al servicio de la generación de nuevas estructuras. Es una escuela de disciplina y de libertad particularmente apta a desarrollar en el niño sus cualidades cognitivas y su estilo de razonamiento.

En Occidente, se considera al Go como el deporte mental más complejo, profundo y fascinante. Actualmente, Europa y Estados Unidos tienen también sus ligas profesionales

-Habilidades creativas y lógicas de razonamiento: sobre un plano neuropsicológico, el juego de Go ofrece una síntesis notoria de aptitudes espaciales (controladas mayoritariamente por el hemisferio derecho en el diestro) y las aptitudes secuenciales (controladas por el hemisferio izquierdo en el diestro). Resulta de ello una fusión notoriamente harmoniosa asociada al ejercicio de tareas de planificación y de anticipación imaginaria.

-Seguridad intelectual: el ejercicio del Go favorece en el niño el sentimiento de poder abordar situaciones complejas y de dominarlas por sus propias iniciativas. Ello contribuye a aumentar su confianza en si mismo y finalmente su autoestima.

-Madurez intelectual y social: el niño aprende a apreciar una buena partida, con un adversario que exige lo mejor de él, por encima de la partida ganada con facilidad. Aprende a aceptar su derrota y agradecer con gusto la partida jugada. El Go aporta madurez intelectual y social, que se refleja en un autocontrol efectivo de la agresividad, y el respeto al adversario.

-Mayor rendimiento escolar: la sencillez de sus reglas y lo divertido del juego, desde el nivel más elemental, lo hacen cautivador. Al fortalecer la capacidad de concentración, la seguridad en la capacidad intelectual y la autoestima, elementos esenciales del rendimiento escolar, el Go se convierte en un importante instrumento para la formación en la escuela.

El Congreso

Con el objetivo de seguir difundiendo este juego, se desarrolla el Congreso Latinoamericano de Go que es organizado por la Federación Iberoamericana de Go en conjunto con las asociaciones nacionales. El evento se realiza anualmente en sede rotativa, realizándose la primera edición en México en 2017. Este es el evento más importante sobre este juego en la región y en 2020 llegó por primera vez a Argentina.

Este año, la organización estará a cargo de la Asociación Argentina del Juego de Go, una organización sin fines de lucro registrada oficialmente y fundada en 1971 y, desde entonces, a cargo de la organización de la mayoría de las actividades relacionadas con el juego en el país. Incluyendo programas de enseñanza y torneos que buscan ampliar la difusión del juego a nivel nacional.

Para este Congreso se espera la participación de más de 100 jugadores de todo el mundo y la asistencia de jugadores profesionales de los Estados Unidos y Corea. Durante su desarrollo realizarán diversas actividades y torneos: el 22° Campeonato Iberoamericano de Go, el 4° Campeonato Juvenil Latinoamericano de Go; el 5° Campeonato Iberoamericano de Go en Parejas, el Torneo Femenino Latinoamericano y la ronda final del 6° Campeonato Latinoamericano en Equipos Pandanet.

