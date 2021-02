Caos de tránsito en el centro porteño: organizaciones sociales cortan la 9 de Julio

Los manifestantes se concentraron frente al Ministerio de Desarrollo Social, a metros del Obelisco. Allí esperan obtener una respuesta del Gobierno

Al igual que ocurrió en los últimos días, diferentes organizaciones sociales y agrupaciones de izquierda volvieron a realizar una manifestación en la avenida 9 de julio, generando importantes complicaciones en el tránsito el centro porteño.

En el marco de la llamada “jornada nacional de lucha contra el hambre y la inflación”, varios movimientos se concentraron desde la tarde de este jueves frente a la sede del Ministerio de Desarrollo Social, a metros del Obelisco, y bajo la premisa de quedarse en el lugar hasta tener una respuesta por parte de las autoridades nacionales.

Por la protesta, las avenidas 9 de Julio y Belgrano permanecen completamente cortadas en ambos sentidos. Lo mismo sucede con las salidas de AU 25 de Mayo. La manifestación, lógicamente, afecta al Metrobus: no funcionan las estaciones entre Av. de Mayo y Belgrano.

Puntualmente, los manifestantes reclaman “por trabajo genuino, obra pública, plan nacional de infraestructura socio comunitario; por la asistencia a comedores y merenderos; y por la universalización y aumento de planes sociales”.

En las puertas edificio donde se encuentra la cartera conducida por Daniel Arroyo, unos de los referentes sostuvo: “Planteamos que el Gobierno debía implementar fuentes de laburo y no se ha cumplido. La realidad es que después de un año y medio de gobierno de Alberto Fernández, no se ha construido ni una sola obra ni una fuente de trabajo. Habían dicho que durante los cuatro años se iban a generar 4 millones de empleo y no pasó. En el Conurbano no se está construyendo absolutamente nada, está todo parado”.

“En lo que tiene que ver con la parte alimentaria de comedores, se nos entregan solo seis productos; pura polenta, harina, no nos entregan fideos, ni leche, ni verduras. La situación es muy complicada. La gente se vuelca a los comedores populares y no damos abasto”, agregó.

El manifestante aseguró que se quedarán en el lugar “hasta las 18, 19″. Y que, en caso de no obtener las respuestas que esperan, “estamos planificando un acampe para la semana que viene”.

Más temprano hubo otra manifestación a unas pocas cuadras. En el Obelisco se reunieron militantes de la agrupación MP La Dignidad. El reclamo fue “fortalecer la economía popular” y estuvo dirigido al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

“La integración socio urbana, la construcción de infraestructura habitacional, la creación de un fondo de Capital para el acompañamiento de las cooperativas de producción, el reconocimiento de las tareas de cuidado, la implementación de la compra estatal a productores de la economía popular y cooperativa, la creación de mercados populares para la comercialización, el registro y reglamentación de la venta en vía pública son algunas medidas esenciales para construir una ciudad que crezca sin expulsar a un trabajador más, o un vecino más”, indicaron en un comunicado.

