Villa Mascardi: denuncian un nuevo ataque con piedrazos a un vecino

Diego Frutos, propietario de la zona, sufrió un ataque a su cabaña en Villa Mascardi.

Un nuevo hecho vandálico se registró ayer en Villa Mascardi, a 35 kilómetros de Bariloche, una de las zonas calientes donde persisten conflictos territoriales por toma de tierras. Diego Frutos, uno de los propietarios de la zona, denunció que fue atacado a piedrazos y tuvo que resguardarse en la estación de servicio del Automóvil Club Argentino (ACA) junto a personal policial.

“ Gente, nos vinieron a apedrear. Esta vez va en serio el asunto. Alguien haga algo por favor, estamos con la policía, el que pueda hacer algo o llamar a alguien. Ya pedimos refuerzos. ¡Pero tenemos que hacer algo en serio, por favor!”, fue el reclamo desesperado del vecino de Mascardi, en un audio de WhatsApp que envió a sus contactos.

Frutos es propietario de la cabaña “La Cristalina”, ubicada en el kilómetro 2004 de la Ruta Nacional 40 que se dirige hacia El Bolsón. Hace tres semanas, la vivienda volvió a sufrir un incendio, roturas de puertas y ventanas. El sitio es atacado de manera sistemática por personas sospechosas que nunca fueron identificadas o imputadas, a pesar de las numerosas denuncias que captaron la atención de las autoridades provinciales y nacionales.

“ Lo de ayer fue el colmo del asunto. Con mi mujer decidimos abandonar el barco, tenemos que pensar en nuestras familias ”, sostuvo hoy Frutos, en diálogo con A24. “Nos habían quemado la casa, la reconstruimos, pero no tenemos nada, ni para servirnos una taza. Se habían robado todo antes, pudimos reconstruir algo”, indicó el propietario del inmueble.

La zona, de alto atractivo turístico, es una región caliente por los conflictos territoriales que involucra. A pocos kilómetros de la cabaña “La Cristalina”, convive la comunidad mapuche lof Lafken Winkul Mapu. En 2017, ese grupo fue protagonista de un desenlace trágico a raíz de un violento enfrentamiento con el grupo Albatros de Prefectura Naval, donde murió de un balazo el joven Rafael Nahuel.

“Son muchachos muy jóvenes, de entre 18 a 25 años, que son fogoneados por gente identificada ligada a la política. Yo me atrevo a decirlo, porque ya estoy jugado: acá la policía está involucrada. La Policía les da información. Están tomando tierras para llegar al lado del Lago Guillermo”, apuntó Frutos. “Estos no son mapuches, son malandras. El Gobierno nacional y de la provincia no llegan a tomar conciencia”, agregó.

La Cristalina, una de las cabañas que fueron blanco de ataques.

A fines de abril, la tensión en Villa Mascardi recrudeció por un hecho grave de violencia en la comunidad mapuche de Buenuleo -que ocupa un predio de 90 hectáreas en el cerro Ventana-, donde tres habitantes de ese pueblo originario fue agredido con armas blancas por un grupo encabezado por un propietario. El hecho desencadenó la creación de una mesa de diálogo impulsada por el ministerio de Seguridad de la Nación, que hace tres meses fue con una delegación presencial para pacificar la zona.

Sin embargo, no hubo grandes avances en el resguardo de la seguridad que circunda al Lago Mascardi. Los ataques no se terminan de esclarecer, y los cruces entre el gobierno de Río Negro y Nación son frecuentes sobre el criterio para abordar la problemática territorial.

Según la gobernación de Arabela Carreras, hubo unos 108 hechos delictivos desde 2017 en la región , aunque apenas 12 fueron identificados como acciones directas de grupos indigenistas. En Nación, la cartera de Sabina Frederic rechaza “la militarización” de la Patagonia. Para el Gobierno, los actores involucrados “son difíciles” y algunos propietarios tienen sus viviendas con “faltas de papeles”.

“El dueño de la Cristalina ha llamado a armarse para defender su situación territorial. Mucha gente tiene un título no tradicional que ha venido ocupando desde la dictadura militar, y que han pasado a tener casas multimillonarias en un Parque Nacional que también están falta de papeles. Ayer este dueño fue con un policía con cuentapropia, que no ha sido enviado por sus superiores, un parapolicía. También eso es una provocación”, señaló hoy en Cadena 3 el secretario de Articulación Federal del ministerio de Seguridad, Gabriel Fuks.

“ Hay niveles de violencia de ambos lados y hay que bajarlos porque anteriormente los desalojos fracasaron y generaron un joven muerto . Hay que buscar la alternativa de convivencia. Hace tres meses iniciamos una ronda de diálogo complicada, es un problema social en el que estamos generando un camino alternativo”, concluyó.

Uno de los ataques cometidos a la cabaña de Frutos.

El hecho tuvo repercusión desde la oposición al gobierno de Juntos Somos Río Negro. “¡Siguen los ataques en Villa Mascardi! Los vecinos están desesperados. Los acaban de volver a apedrear. Es desesperante que ni el Estado Nacional, ni el Estado Provincial den respuesta y cuiden a los ciudadanos”, sostuvo la diputada nacional y ex candidata a la gobernadora por Juntos por el Cambio, Lorena Matzen.

