Córdoba: una multitudinaria movilización reclamó Justicia por Blas Correas, el adolescente de 17 años asesinado por policías

Esta tarde, familiares, amigos y vecinos de Blas Correas, el adolescente de 17 años asesinado de un balazo en la espalda efectuado por policías el jueves pasado en la ciudad de Córdoba, protagonizaron una multitudinaria convocatoria en la cual pidieron justicia por el crimen del joven. La movilización comenzó a las 18.30 desde la intersección de las avenidas Colón y General Paz, en el microcentro de la capital provincial, y culminó con la lectura de una carta por parte de Juan, hermano de la víctima.

Las personas más cercanas a Blas marcharon en la primera columna con una bandera blanca que llevó la inscripción “Justicia por Blas”. Para todos los presentes, la familia del adolescente pidió que llevaran un tapabocas y mantuvieran el distanciamiento social. También se solicitó que la manifestación se realizara en silencio y sin violencia.

“ No es solo una marcha para pedir justicia por Blas sino para que esto no vuelva a repetirse. Que nadie pase por el dolor que estamos pasando. Queremos recordar a Blas como quién era, un chico tranquilo. Por esto e que marchamos de forma pacífica. Una marcha desde la paz y el dolor y no desde el odio y la venganza. Esto trasciende cualquier partido político o religión. Esto le pudo haber pasado a cualquiera. Y no queremos que vuelva a pasar”, expresó el hermano previo al encuentro.

En cuanto a la investigación, se conoció en las últimas horas que por orden del fiscal José Mana, detuvieron a otra integrante de la policía por el crimen. Se trata de la oficial Wanda Esquivel, quien ahora se encuentra acusada por “encubrimiento agravado”.

De esta manera, la nueva detención se suma a las de los agentes Lucas Gómez y Javier Alarcón, imputados de “homicidio calificado en grado de tentativa”. Por su parte, la uniformada Yamila Martín fue imputada pero no detenida, por el delito de “omisión de deberes de funcionario público”.

Gabriel Prunotto, secretario de la fiscalía de Mena, dialogó con Cadena 3 e indicó que la tercera policía detenida sería quien plantó el arma para inculpar a los adolescentes tras el homicidio de Blas. “Tenemos indicios que esta agente fue la que coloca el arma en el lugar a donde es hallada posteriormente. Se determinó de acuerdo a la profunda investigación que se hizo y llegamos a ese resultado”, dijo el funcionario judicial. Además no descartó que, tras el análisis de cámaras de seguridad, haya nuevos imputados.

Blas Fernando Correas, papá del chico asesinado por lo policías, habló por primera vez luego del crimen. En una entrevista con la misma radio apuntó en contra de las autoridades de Córdoba. La política no ha dado la cara. Ni la Policía tampoco, al menos conmigo. Todavía no me avisaron que Blas murió. Seguramente en algún momento se tomarán el tiempo y darán alguna explicación porque no lo han hecho hasta ahora. Ha sido muy extraño el hermetismo”, dijo.

Respecto a la investigación, reconoció el rápido avance del fiscal Mana. “La verdad creo que se está haciendo un buen trabajo. Por momentos creo que el avance es rápido, pero va a costar tiempo. Lo que está sucediendo son los primeros avances, los primeros detenidos, pero es un trabajo que estimo yo que no va a ser tan corto. Hay mucha gente implicada. Creo que venimos bien, estoy confiado en el trabajo de la Justicia”, comentó.

“Esta fue una convocatoria realizada por el hermano de Blas y sus amigos. Se sumó toda la juventud de Córdoba y, junto con ellos, la familia. Esa familia que no quiere más esto. Así que ha sido muy espontáneo todo y la familia va a acompañar a la juventud que quiere un cambio. Esta marcha es por él, para él y para que esto no vuelva a suceder“, señaló el padre de la víctima.

