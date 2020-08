Doctores de animales: en el Día del Veterinario, la historia de tres médicos que ayudan más allá de sus consultorios

Día del veterinario. Tres médicos que ayudan a animales rescatados de las calles.

El 6 de agosto de 1883 iniciaron los cursos en el Instituto Agronómico Veterinario de Santa Catalina en la Provincia de Buenos Aires, la primera escuela de estudios superiores de veterinaria de la Argentina que en 1890 se mudó a la ciudad de La Plata, donde se convirtió en la Facultad de Agronomía y Veterinaria.

Ese mismo año, se inscribieron 18 alumnos para rendir el examen de ingreso: doce para cursar los estudios de primera categoría, de cuatro años de duración, que otorgaba los títulos de “Capacidad Agrícola” y de “Capacidad para ejercer el Arte Veterinario”. Desde entonces, cada 6 de agosto se recordaba el inicio de la carrera en el país y recién en 1983 un decreto del gobierno nacional estableció la fecha como el Día del Veterinario Argentino.

Infobae habló con tres veterinarios que honran su profesión pasando las puertas de sus consultorios. Carlos Baamonde, director de Zoonosis de la Municipalidad de Vicente López, trabaja desde hace más de tres décadas con proteccionistas que rescatan perros y gatos abandonados y de la calle. Miguel Onofrio Longo popularizó la homeopatía en la medicina veterinaria y promueve las adopciones. Y Sebastián Álvarez, que colabora con los perros restados que están en hogares de tránsito donde los ayuda a recuperarse para que puedan ser adoptados y pronto iniciará una campaña en una colonia felina.

Carlos Baamonde durante su exposición por la reforma de la ley 14.346. "Más de 5 millones de animales están en situación de calle en la provincia de Buenos Aires". (HCDN)

Carlos Baamonde, médico veterinario con experiencia en políticas públicas de salud desde hace unos 35 años, se destacó durante el debate por la reforma de la ley 14.346 (que pena el maltrato animal) realizada en el anexo de Diputados en abril de 2019, cuando aseguró que “la educación es la herramienta más importante para prevenir el maltrato animal” e hizo hincapié en la necesidad de mejorar la ley en las políticas de castración para evitar superpoblación ya que “más de 5 millones de animales están en situación de calle en la provincia de Buenos Aires”.

Baamonde es director de Zoonosis de la Municipalidad de Vicente López y es uno de los más reconocidos por las proteccionistas de Buenos Aires. Pero para él quienes merecen el reconocimiento son las “personas que dedican sus vidas a rescatar animales y dejan todo por hacerlo”, aseguró a Infobae, a la vez que destacó: “Tengo un profundo respeto por las primeras proteccionistas que hace unos 40 años se dedicaban a los animales. Eran todas mujeres mayores que fueron maltratadas, tratadas de ’viejas locas’ cuando fueron quienes sembraron las semillas de las que se obtuvieron excelentes frutos, porque hoy hay mucha gente joven comprometida con la causa de los animales y cada vez son más quienes trabajan por ellos, eso no tiene precio. Son gente anónima que dejó su vida en pos de los animales”.

Para Baamonde, su amor por los animales se inició a la distancia ya que no creció al lado de uno, pero aprendió a respetarlos y sin saber la lógica de su decisión estudió la carrera. ”Siempre me gustaron los animales y el estrecho contacto con ellos me apasiona; en todos estos años nunca perdí esa vibra de conectar con un perro, con un gato, un caballo o una vaca. Pero hubo un momento en que tuve que definirme y opté por trabajar con pequeños animales”.

Carlos Baamonde en el Congreso Internacional de la Asociación de Anestesia y Analgesia Veterinaria de la República Argentina AAAVRA 2019, realizado en el Centro de Convenciones Dr. Arturo Frondizi en el Municipio de Viicente López.

En simultáneo a recibirse, Baamonde comenzó a colaborar en el Centro Comunitario N° 5 de Isla Maciel donde trabajó a nivel educativo, concientizando sobre la esterilización de animales para el cuidado responsable. Además, desde hace 35 años lo hace de manera ininterrumpida en castraciones, que en un momento fueron masivas en distintos centros de Gran Buenos Aires, Entre Ríos y Chubut.

Como director del Zoonosis de Vicente López se siente orgulloso: “Hay mucha gente que formó una ONG y muchos vecinos que se preocupan por los animales que están en la cuadra. Ellos son quienes están produciendo el verdadero cambio dentro del municipio y del país porque quién mejora la calidad de vida un animal mejora su propia calidad de vida y la de quienes lo rodean. Nosotros de ellos tenemos que aprender todo y ellos de nosotros no tienen que aprender absolutamente nada” .

“La educación es la herramienta más importante para prevenir el maltrato animal”, afirma Carlos Baamonde, director de Zoonosis de la Municipalidad de Vicente López y entrañable colaborador de rescatistas y proteccionistas.

Además, se dijo contento por ser testigo “del cambio de paradigma que se está dando”. “Hoy hay muchas opciones y muchas de ellas son de animales grandes de edad o con discapacidades. Hay gente que elige adoptarlos para darle un excelente calidad de vida en el tiempo que les queda. Eso emociona”, finalizó

Miguel Onofrio Longo y es reconocido como uno de los primeros veterinarios homeópatas de Buenos Aires. Desde lo más profundo de sus memorias están el amor por los animales y su deseo de curarlos.

“Mi afición por los animales es desde siempre, creo que desde bebé. Según mi madre, de niño decía que quería ser doctor de perros y fue eso lo que me impulsó cuando terminé la secundaria a estudiar la carrera de Veterinaria en la Universidad de Buenos Aires”, contó a Infobae el médico que se recibió hace 35 años y no tembló en poner en duda lo aprendido.

“No sólo atiendo a perros en una camilla sino que me dediqué a ayudar a que los perros estén bien". Instagram: @ecoanimalvet

“No sólo atiendo a perros en una camilla sino que me dediqué a ayudar a que los perros estén bien. De hecho, apenas terminé mi carrera, notaba que lo que estábamos practicando para curar a los animales no era lo mejor, porque había mucho sufrimiento en ese tipo de tratamientos y busqué una alternativa más natural”, agrega sobre cómo llegó a la homeopatía.

“Es una forma de curar a los animales sin tanta invasión, de una forma más permanente, duradera”, asegura. Desde entonces, continúa.

Además, Longo cuenta que “en mi afán por defender a los animales trabajo en grupos de defensa de los derechos animales”. Desde ese lugar se unió al pedido de “ampliación de las penas para el maltrato animal”, señala sobre uno de los proyectos que fue debatido en el Congreso de la Nación. También, en su momento, se manifestó por la prohibición de las carreras de galgos.

“En mi afán por defender a los animales trabajo en grupos de defensa de los derechos animales”. (Instagram: @ecoanimalvet)

El veterinario, uno de los más consultados por personalidades como Liz Solari, Fanny Mandelbaum o Mex Urtizberea, complementa su actividad médica con el rescate de perros.

“Ya rescaté a siete perros, que viven conmigo, y seis gatos. Pero siempre trato de ubicar a perros que están en adopción. Los castro, los curo y se los doy a buenos adoptantes”, señala y subraya que “el mensaje que repito a quienes me consultan es que no compren animales. ¡Estoy totalmente en contra de los criaderos donde se los trata como máquinas para hacer perros y se lucra con eso! ¡Adopten!” , asegura.

“Hay muchos perros en la calle que necesitan una familia y mucho amor. Siempre hay que pensar en la castración como una solución que bajará muchísimo la cantidad animales abandonados. Adoptar a un animal es responsabilidad para toda la vida. Desde el primer momento tenemos que pensar en ellos”.

Instagram: @ecoanimalvet

“¡Estoy totalmente en contra de los criaderos donde se los trata como máquinas para hacer perros y se lucra con eso!”, asegura Miguel Onofrio Longo, el veterinario que rescató a los siete perros con los que convive y que, además, ayuda a buscar adoptantes de los que llegan a su veterinaria.

Sebastián Alvarez, oriundo de Tierra del fuego, se recibió hace 4 años y desde que comenzó su labor médica ayuda a distintos grupos de proteccionistas de perros y gatos del AMBA. A ellas las reconoce como las “indispensables” en el rescate de animales que viven en la calle. Además, asegura que siempre está disponible a colaborar con quienes le dan un hogar de tránsito a los animales mientras se recuperan para ser, finalmente, puestos en adopción.

“Actualmente estoy colaborando en un proyecto de castraciones con proteccionistas de ‘Bicho feliz’, vacunando. Hace un tiempo lo hice con las mujeres de Proyecto Inflamable, un grupo que ayuda a los perritos de la Villa Inflamable y hacen un trabajo increíble. Al lado de ellas, me siento apenas un eslabón”, cuenta sobre sus actividades, que muchas veces son ad-honorem y o cubre sólo los costos. “La mayoría de los colegas entienden que cobrar menos o no hacerlo no es perder plata sino que eso es lo que corresponde. Es lo que pienso y lo que generalmente pasa en todos los lugares en los que trabajé”, añade.

Su trabajo allí es con perros rescatados, que están siendo transitados por las proteccionistas. “Ellas me llaman para que les dé una mano cada vez que lo necesitan y ahora vamos a empezar a trabajar con una colonia de gatos”, anticipa sobre el proyecto en camino.

Sebastián Álvarez. (@Silouvet)

“Si bien mi experiencia es corta, en éstos 4 años pude ver el trabajo increíble que realizan los proteccionistas. Desde que me recibí empecé a trabajar en diferentes veterinarias hasta que finalmente encontré mi lugar. Así llegué a la de Carlos Baamonde que tienen un trabajo muy fuerte con proteccionistas”, resume sobre una de las etapas que marcó su deseo de ser parte de quienes ayudan a los perros sin hogar.

Sebastián cuenta que “yo soy de Tierra del Fuego y allí hay un problema grave con perros en la calle porque hay mucho abandono, por eso cuando llegué a Buenos Aires vine con un pensamiento muy marcado sobre la castración, que además es una solución sanitaria porque evita futuras enfermedades como tumores en el útero y en la próstata, por ejemplo”.

(@silouvet)

En referencia a lo que nota durante la cuarentena añade que “en estos meses noto que se adopta más”, pero lo que lo preocupa es que pasará con esos animales cuando los adoptantes vuelvan a la vida normal. “Hay que ver cómo va a reaccionar la gente cuando no estén todo el día en la casa para jugar con el perro que adoptó y él comience a comportarse como se comporta un perro... Espero que sigan estando en sus casas y que jamás los abandonen”.

