Mar del Plata: una mujer murió aplastada por un pedazo de mampostería que le cayó encima

Hijos de la mujer fallecita tras la caída de un pedazo de mampostería de un edificio en Plaza Colón. (Télam/Diego Izquierdo)

Una mujer de 48 años que caminaba junto a su hija murió este viernes al ser golpeada por un trozo de mampostería que se desprendió de un edificio ubicado a metros de la Plaza Colón, en pleno centro de la ciudad balnearia de Mar del Plata.

De acuerdo con lo que indicaron fuentes policiales a la agencia Télam, el hecho ocurrió pasadas las 16:00 en la calle Arenales, entre avenida Colón y el Boulevard Marítimo, cuando la víctima estaba paseando por la zona junto a su hija y otra menor de edad, quienes resultaron ilesas.

Según se pudo reconstruir, la señora, cuya identidad aún no trascendió, pasó por al lado del edificio justo en el momento en el que se desprendió un pedazo de mampostería, que le cayó encima provocándole la muerte de forma instantánea.

La víctima tenía 48 años. (Télam/Diego Izquierdo)

En el lugar se hizo presente una ambulancia, pero los paramédicos no pudieron hacer nada para salvarle la vida. En tanto, los testigos indicaron a la prensa local: “Fue un segundo, un estruendo terrible, no entendíamos nada, ya que no hay edificios en reparación en esta zona de la ciudad”.

Personal policial y de Defensa Civil del municipio de General Pueyrredón trabajaban en el lugar para tratar de determinar por qué motivo se desmoronó parte de la estructura de ese inmueble.

En el caso tomó intervención la fiscalía de Delitos Culposos, que coordina los trabajos de la Policía Científica y personal municipal de Obras Privadas para constatar el riesgo de las estructuras ubicadas en los alrededores.

La mujer murió en el acto, producto del impacto. (Télam/Diego Izquierdo)

Los medios locales indicaron que los responsables de la administración que controla el edificio en cuestión les aportaron a las autoridades toda la documentación necesaria respecto de la propiedad, al igual que también lo hizo la Secretaría de Planeamiento.

Además, se informó que la mujer trabajaba en un supermercado y vivía por esta zona de Mar del Plata. En los próximos días Defensa Civil colocará una bandeja de protección en este edificio para evitar nuevos accidentes, mientras se evalúa la condiciones en las que se encuentra el resto del revestimiento.

“Es un tema que habría que evaluar: con qué están recubiertos los edificios de Mar del Plata. Uno no sabe que tiene arriba cuando va caminando por la vereda”, le explicó el fiscal Pablo Cistoldi, que se encarga de la causa, al diario local La Capital.

Personal policial y de Defensa Civil de General Pueyrredón se hicieron presentes en el lugar. (Télam/Diego Izquierdo)

Por su parte, Rodrigo Goncálvez, titular de Defensa Civil, resaltó al periódico El Marplatense que este fue “un hecho triste y lamentable” porque se trató de “una señora de 48 años con dos criaturas” que transitaban por la vía pública y “al pasar por Arenales al 2100 el desprendimiento de mampostería terminó con la vida” de esta persona adulta.

“Las criaturas no recibieron daños, están siendo asistidas por ayuda a la víctima. Este suceso lamentable que pone a congojo de todos los vecinos y la gente que pasa por acá”, precisó el especialista, quien también confirmó que se va a “dejar perimetrada la vereda” y “la administración podrá una bandeja de contención, para evitar daños colaterales”.

El hecho recuerda a uno similar que ocurrió el 29 de diciembre del 2018, cuando la pared de una terraza que no estaba en condiciones cedió y arrastró los balcones del primer y segundo piso del edificio ubicado en la intersección de Acevedo y Puán en Punta Mogotes, también en Mar del Plata. Ese incidente terminó con la vida de Agustina Ferró, de 35 años, y de su hija menor, India Luzardi, de sólo 3, que pasaban en ese momento por la vereda.

