Su capacidad de adaptarse de manera positiva a situaciones adversas la llevó, 40 años atrás, a ingeniárselas por su cuenta para sacar el registro en una época donde el manejo de los vehículos estaba reservado para los hombres. “Mi papá no quería saber nada con prestarme el auto pero yo lo logré igual. Tenía 30 años y con mis ahorros me compré un Fiat 600 y me pagué un curso en el Automóvil Club Argentina (ACA) . Pero no fue nada sencillo ya que en las primeras salidas experimenté el miedo que se siente estar al volante y sentía paranoia. Eso me llevó a tomar un curso en la Dirección de Tránsito que me aportó todas las estrategias que necesitaba para superar ese obstáculo y 10 años después me inspiré lo que me pasó para montar mi negocio y transmitírselo a otras mujeres”, recordó Vilma, quien está al frente de su autoescuela desde 2008.