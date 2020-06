Gabriel trabaja desde que tiene 10 años. Nacido en La Pampa, por primera vez en su vida dice no saber qué hará. “Mi parte racional dice que hasta acá llegué, la Argentina no está lista para los emprendedores”. Yo fui un capitán que quiso llevar un barco a puerto. Vino la tormenta, y se estroló. Me quedo con un sabor amargo por toda la gente que fue parte de esto”.