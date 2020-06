Estando prisionero en Luján, le escribió una carta al coronel Hilario Lagos solicitando clemencia. Esa misiva revela que Pedro no sólo conocía su filiación sino que tenía vínculo con su medio-hermana. Adjunta a su carta otra de Manuela Mónica Belgrano intercediendo por él, y le dice a Lagos: “Si su nombre vale algo para Ud., me intereso por ella para que me quite una prisión que me mortifica tanto”.