Palmer reconoce que el parate de su rubro no se da sólo en la Argentina. “En Ibiza no se largó la temporada ni a nivel playa. Y a esta altura del año estarían abiertas todas las discotecas más importantes. Ahora es terrible. Pero bueno, estamos poniendo el pecho. Acá en la Argentina, algunos pagando a las personas con nuestros ahorros y, como te dije, algunos que ya ni pueden abrir. Yo pude negociar alquileres al 50 por ciento. Pero por ejemplo, abrí el bar con el servicio de delivery y tuve que cerrar porque no lo podía sostener”