“En mi siguiente viaje a Madagascar, fuimos a Akamasoa y pedimos ver al Padre Pedro. Él acababa de regresar de un viaje de recaudación de fondos por Europa. Estaba muy serio cuando hablamos por primera vez -recordó-. Le dije que estaba haciendo una película para tratar de mostrar el verdadero Madagascar y cómo fue dañado por las políticas internacionales, incluyendo las de mi propio país, y me preguntó por qué lo estaba haciendo. Después de mi explicación, con una gran sonrisa me dijo: ‘¿Cómo puedo ayudar?’. Desde entonces, me recibió amablemente en Akamasoa cada vez que volví a Madagascar y me permitió filmarlo y entrevistarlo”.