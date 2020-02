Cuando entré a la sala de entrevistas me recibió una mujer extranjera con acento de algún país de Centroamérica y un hombre que casi no habló. Me pidieron mis datos y llenaron una ficha. Me preguntaron de cuánto estaba. Les dije que de 5 o 6 semanas. Ahí me preguntaron la fecha de mi última menstruación. Como no llegué a hacer el cálculo tan rápido, contesté que no me acordaba, pero que sabía cuándo había quedado embarazada. Entonces, les conté la historia de Gloria.