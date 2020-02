Según consignó AN Digital de La Plata, el ahora ex jefe de Armamento se llama Cristian Alejo Ribnikov y las armas largas forman parte del inventario que tenía a su cargo hasta hoy. El penitenciario, al que sus colegas apodan “Rambo”, publicó las imágenes en su perfil, que no tenía filtro de privacidad, y tituló el episodio como “Visita al trabajo de los pequeños Ribnikov”. Tiempo después, a sabiendas del escándalo que se había generado, borró las fotos de la discordia.