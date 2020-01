El look de rocker veterano de Weiss no es casual. Como él mismo explica, “tengo 59 años y hace 31 que soy peluquero. Me metí en la peluquería para ganar minas porque no pude ser músico. Ahora estoy divorciado y busco lo mismo". En sus inicios con las tijeras trabajó cuatro años con Roberto Giordano, “A él no le gustaba mi estilo vanguardista, siempre preferí hacer cortes más osados, y en su salón no se podía, así que renuncié... fue lo mejor que hice. Abrí mi salón y corté como quise, empecé a teñirle el pelo de colores a la gente: naranja, plateado, azul. Imaginate que llevaron detenido a un chico, Charlie, por portación de pelo verde.”