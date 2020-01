“Una vez le pregunté al Flaco: Si no estuvieras haciendo esto, o sea guerrillereando, ¿qué te gustaría hacer? Y él me respondió: ‘Formar una banda de rock con mis hermanos’. Habrá sido por 1973 o 1974, no existía ningún grupo. Pasados los años y después de todo lo que sucedió, aquello me parece clarividente. Muchas veces, desde entonces, me lo imaginé al Flaco tocando algo en Virus, con sus hermanos”, dice Perla Diez.