La joven tucumana también leyó a Zuleika Esnal, que escribió “Estoy acá. Mujeres sobrevivientes”, de Grupo Editorial Sur y la citó: “A las que denunciaron. A las que no. A las que pudieron salir. A las que no. A las que me escriben pidiendo que escriba. A las que me escriben pidiendo que no, que solo quieren probar qué se siente que alguien más sepa su infierno. A las todavía no. A las ahora sí. A las no puedo. A las sin nombre ni apellido”. Las víctimas de abuso son muchas.