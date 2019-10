Cuando supo que su partida se adelantaba y que ya no podría ver a Josey, se sentó a escribirle una carta que dejaría en la casa de las tías de la chica, lugar en el que ella residiría: “Sé muy bien que la noticia de mi partida será muy dura, pero paciencia, así es el mundo. Ya me imagino cuánto sentirá usted que yo no me encuentre en ésta cuando usted venga, pero no por esto se desanime Josey, pues sirve para pasar lo mejor que pueda el tiempo. No puede imaginarse cuánto siento el irme sin verla y tengo que marchar y no hay más remedio”.