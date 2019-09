"Yo tampoco podía decir de qué se trataba, por una cuestión de seguridad. Los que debían saberlo eran ellos, pero no lo sabían –relata Gaggero-. Empecé a presentarme día por medio, a ver si alguien les había dado instrucciones, pero no. Me pasaba el día caminando por Ciudad de México, tomando café, a veces me metía en un cine, pero el dinero que me habían dado se me estaba acabando y no pasaba nada. Tampoco podía volverme a la Argentina porque ya no tenía plata para el pasaje y tampoco me iba a presentar en la embajada para que me repatriaran".