"Con 18 años me fui solo a Bariloche en tren. La primera noche dormí en un matorral, al lado del Centro Cívico. Siempre me gustó que las cosas sucedan; que todo sea novedad", indicó con una sonrisa. Estudió ingeniería industrial en la UBA y se recibió a los 25 años. "Viajé a Estados Unidos a pesar de que no sabía inglés. Conseguí la visa de inmigrantes y llegué a Nueva York con doscientos dólares, sin pasaje de vuelta y pregunté si podía dormir en la estación de tren. Como me dijeron que no, me fui a la YMCA (Young Men's Christian Association) y me hice amigo de un americano. Alquilamos un cuarto en una pensión con latinos. Íbamos al cine, pero como no entendía nada veía la película dos veces", recuerda Martín.