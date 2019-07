Me gustan las mismas cosas que a ella: joyas y pieles, vestidos y zapatos… pero, como ella, prefiero que todos, en la casa, estén mejor que yo. Como ella, como todas ellas, quisiera ser libre para pasear y divertirme… pero me atan, como a ellas, los deberes de la casa que nadie tiene obligación de cumplir en mi lugar.

Como todas ellas me levanto temprano pensando en mi marido y en mis hijos… y pensando en ellos me paso andando todo el día y una buena parte de la noche… Cuando me acuesto, cansada, se me van los sueños en proyectos maravillosos y trato de dormirme "antes que se me rompa el cántaro".