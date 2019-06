"En noviembre empezaron los problemas respiratorios. Me faltaba el aire. Me internaron y me hicieron una gastrostomía para poder alimentarme. Me hablaron de la traqueotomía para que pudiera respirar pero yo todavía no quería. Usaba una máscara de noche. Durante un mes y medio estuve en mi casa, pero mi sistema respiratorio se deterioró y el 15 de enero tuvieron que volver a internarme. Estaba muy mal. Entonces me hicieron la traqueotomía y después me vine a esta clínica. Cuando llegué, me dijeron de que me quedaría un mes o dos, pero llevo cuatro y no me dejan irme a mi casa", se lamenta.