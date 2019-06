"Se iban a ir en el taxi de Serrano, estacionado a la vuelta. Pero algo tenía que fallar: la batería se había descargado, así que los tres tuvieron que irse a pie -cuenta Argemí-. El Tordo me dejó cerca de Constitución, yo vivía en Monte Chingolo y me tomé un taxi para llegar a la estación, pero el chofer me dijo que iba para el sur y me acercaba sin cobrarme extra. En el camino, para sacar conversación, le dije que debía ser jodido manejar taxi de noche. El tipo abrió la guantera y se vio una 45. Me dijo que era policía. Puse mi mejor cara de bobo. Me miraba por el retrovisor. Claro, yo tenía los ojos rojos y la cara desencajada de tanta nube tóxica. Antes de que preguntara algo le dije que estaba 'saliendo con una recién separada'. No fue necesario dar más explicaciones".