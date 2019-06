"La ANMAT informa a la población que ha detectado en el mercado la venta de productos cucarachicidas en polvo, de origen chino, que no poseen el registro correspondiente ante esta Administración. Por lo expuesto, esta Administración Nacional recomienda abstenerse de adquirir este tipo de productos, cuyos rótulos no estén en idioma castellano y que no cuenten con los datos correspondientes de registro ante la ANMAT (número de RNE y RNPUD)", alertaba el comunicado oficial emitido más de dos años atrás.