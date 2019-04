"Antes del accidente, cuando no me salía un ejercicio o un salto, me enojaba, lloraba, decía que no podía. Pero al día siguiente la luchaba para que me saliera algo nuevo, hasta que me salía. Así es ahora también", dice Priscila. Le faltan al menos dos años de rehabilitación pero superó su cuadro clínico inicial: hace poco logró pararse. Ahora va al colegio caminando con ayuda de un andador.