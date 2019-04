"Estaba con ganas de coleccionar lapiceras fuente (de pluma), pero eso significaba un costo muy grande. El lápiz y la lapicera me acompañaron toda la vida. Entonces dije 'pucha, me vuelco por el lápiz'. Tenía ya una buena cantidad de lápices hasta que la novia de mi hijo me dijo 'dejame que te busque en Internet dónde hay coleccionistas'. Y me abrió un mundo, literal. Me dio una lista de diez coleccionistas de lápices de todo el mundo, les escribí y me empezaron a responder. Fue como cambiar figuritas: 'yo tengo estos duplicados, esos no los tengo'". Vicente confesó que cada vez que recibe una encomienda con sobres con hasta cien lápices se enciende su ilusión.