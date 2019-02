Miguel Angel se presenta como El Conde. Así lo conocen todos en el mundo de los peluqueros y los barberos. "Yo no soy coiffeur, no soy estilista: soy peluquero", aclara de entrada. La Época es su sueño y su obra. No es sin embargo un lugar demasiado antiguo, todo lo contrario: lo fundó el mismo Miguel en 1998. No obstante, todos los elementos que decoran su lugar sí son de otra época, y son por otro lado todos originales.