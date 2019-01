Juan Labaqui, gerente de Comunicaciones de la compañía, explicó en diálogo con Infobae que "la nueva ordenanza no cambia nada de fondo". "Eleva penas. Son las mismas figuras con las que hasta ahora hicieron controles. Le llaman 'remis trucho' a un Uber. Y Uber no es un remis, ni trucho ni habilitado. No es un remis", analizó.