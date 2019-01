"La movilización es para insistir no sólo con el proyecto presentado por Arrroyo, sino también con una ordenanza que apunta al transporte ilegal de pasajeros y que está cajoneada desde hace cuatro años", remarcó en diálogo con Infobae el presidente de la Cámara de Taxistas de Mar del Plata, Darío López, que aseguró: "nosotros no nos vamos a ir hasta que no lo aprueben".