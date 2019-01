Pasaron décadas pero no fue tan diferente la reacción de algunos amigos cuando les contó lo que estaba por hacer: "Lo primero que me dijeron fue 'estás loco, mirá si después no te funciona'. También me dijeron: '¿Y si te arrepentís?', '¿y si te separas y te enganchás una pendeja que quiere tener hijos?', '¿y por qué no se hace Ana la ligadura de trompas?'. La respuesta a todo es la misma: yo no quiero tener más hijos".