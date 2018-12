—Creo que tenemos tanta suerte nosotros que sería casi un delito, casi un delito, como omisión seguramente muy grave, no compartirlo. Entonces algunos muchachos, hay dos palabras de nuestro idioma que a mí me apasionan. Una es "pibe", que dicen que viene del quechua, piwi, no sabía. Una es "pibe" y la otra "muchacho". Nosotros en una etapa de nuestra vida decimos los pibes, que pasan a ser después los muchachos. Aunque sean sub 80. Bueno, algunos de los muchachos yo me enojo con ellos porque están molestos e inquietos con la gente joven. ¿Por qué? Y porque no saben nada, tenés que explicarles todo. Sí. Si yo digo por ejemplo Ítalo Luder, hay catorce que sí van a saber, pero catorce mil no van a saber. Yo tengo la responsabilidad, el oficio, la responsabilidad, la obligación, de hablar para los que no saben quién fue Ítalo Luder. Entonces tenés que ser más plástico, más fluido, ser algo así como una conexión, una interface. Porque si a mí me preguntan cómo se llama el batero que tocó ayer en un boliche under de Almagro.